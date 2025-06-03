88歲阿北逆闖國5！3車追撞第一視角畫面曝　肇事被吊照又闖禍

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭無照88歲黃姓老翁，2日上午要由頭城返羅東住處，不慎在宜四線出口匝道逆向開上國5南下車道，兩輛貨車驚險閃過後，在中間車道停下，導致一輛紅色賓士緊急剎車，卻遭後方白色轎車追撞，再推撞逆向的黑色轎車。所幸只有白車乘客因為安全氣囊爆開出現耳鳴及暈眩症狀，警方除對黃翁開罰，並依公共危險罪嫌將他函送偵辦。

▲▼黃姓老翁無照開黑色轎車，逆向上國道5號南下車道，造成3車相撞事故。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

由行車紀錄器顯示，黃翁從宜4線出口匝道逆向駛入國5南下車道後，一路往內側車道行駛，期間驚險閃過兩輛南下小貨車，隨後就停在中間車道，紅車賓士看到後雖然緊急剎停，但他後方的白車反應不及撞上賓士，並推撞肇事的黑車。

國九隊獲報後，迅速派遣拖吊車及交維小組到場處理事故。經查，黃姓老翁無照駕駛及逆向上國道的行為已違反道路交通管理處罰條例，恐面臨最高3萬6千元罰鍰。

據了解，黃翁不但逆駛國道，還無照駕駛，他幾年前因為肇事駕照被吊銷，還無照開車趴趴走，警方將依無照駕駛及道向行駛國道開罰外，也將依公共危險罪嫌，將黃函送地檢署偵辦。

國九隊呼籲駕駛人務必遵守交通規則 以免釀成危害公共安全的意外事故。