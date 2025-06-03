全球AI合作難如登天　Google DeepMind執行長：地緣政治是絆腳石

▲Google DeepMind執行長Demis Hassabis。（圖／Youtube@GoogleDevelopers）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧領域的領軍人物之一，Google DeepMind執行長Demis Hassabis近日表示，在全球地緣政治環境日益緊張的背景下，國際社會若要就AI發展達成共識與合作，將面臨前所未有的挑戰。

Hassabis在倫敦的SXSW（South by Southwest）活動上指出，雖然全球性的AI規範與合作迫在眉睫，但要落實這樣的機制「在今天的地緣政治情境中，實屬困難」。他補充，AI技術正在快速滲透各行各業，也引發一連串關於倫理、失業與科技失控的擔憂。他強調，「最重要的是，我們需要一種跨國協作的機制，因為科技本身無國界。它將適用於全世界。」不過，Hassabis也坦言，要讓各國達成共識並不容易，「因為目前各國在研究、數據中心布建方面的角力越來越明顯」。

針對AI未來的發展，Hassabis特別提到通用人工智慧（AGI）帶來的潛在挑戰，這種技術預期將與人類在智力上不相上下，甚至超越人類。此外，他呼籲推動「智慧、可調適的監管架構」，以便AI法規能隨著技術發展持續調整。他也提及2月於巴黎舉行的AI高峰會，共有包括中國、法國、印度、歐盟與非洲聯盟在內的58個國家共同呼籲強化AI治理。

不過，美國副總統JD Vance則警告「過度監管」可能扼殺這個極具變革潛力的產業。與此同時，英國與美國也未簽署此次高峰會提出的「開放、包容與具倫理性AI」倡議。