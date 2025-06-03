公款成ATM！茂管處女員工A走294萬...給親人治病　遭約談偵訊

▲茂管處臨時女職員侵占公款近300萬，橋頭地檢署偵訊後諭知交保、境管。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者許宥孺／高雄報導

交通部觀光署茂林國家風景區管理處（茂管處）公款遭侵占！ 一名臨時人員勒姓女子在職30個月期間，涉嫌侵占公款294萬5366元，挪用供親屬醫療及生活開銷。全案經開庭偵訊後，檢方審酌勒女坦承犯行並繳回不法所得，諭知5萬元交保並限制出境、出海。

橋頭地檢署接獲情資，指茂管處公款疑似遭人侵占，檢方指揮廉政署南部地區調查組深入追查，發現一名臨時人員勒女涉有重嫌。

檢方查出，勒女在2020年6月至2022年12月間擔任茂管處出納業務，利用職務之便，在收取茂管處轄下新威、禮納里及茂林遊客中心販售手工藝品、農特產品及文創商品等款項後，竟變造「交通部觀光局茂林國家風景管理處銀行存款差額解釋表」及「觀光發展基金-茂林風景區411專戶餘額查詢單」等文書資料，導致主管誤以為基金專戶財務正常，卻侵占公款。

經統計，勒女以此手法侵占公款達294萬5366元，並將這筆不法所得挪用於親屬的醫療費用及其他生活開銷。專案小組見時機成熟，上月28日對勒女進行搜索、約談。

勒女被帶回偵訊後，坦承全部犯行並全額繳回不法所得，檢方考量她被告配合偵查，認為尚無羈押必要，諭知以5萬元交保，並限制出境、出海。