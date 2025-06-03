傳蘋果將整合Apple Intelligence至捷徑App　一句話完成所有操作

▲Apple Intelligence將大改「捷徑」App？蘋果瞄準AI自動化潮流。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

傳出蘋果計畫對自家自動化工具「捷徑（Shortcuts）」進行重大升級，未來將結合生成式AI技術「Apple Intelligence」，讓用戶能以自然語言指令快速建立流程，自動化工作將變得更簡單直覺。

根據《彭博》記者古爾曼在最新一期「Power On」專欄的報導，蘋果預計推出新版捷徑應用程式，將導入AI模型協助用戶設計自動化動作，如啟動應用程式、播放特定音樂清單等操作都能用對話方式快速設定。不過，原訂2025年問世的改版可能因開發進度延後至2026年。

這場改版象徵Apple開始積極投入「代理式AI（Agentic AI）」領域。未來用戶只需下達一則語音或文字指令，如「只要我啟動Zoom、Teams、Meet或FaceTime，就開啟勿擾模式、調暗螢幕、並打開備忘錄。開會期間，請幫我紀錄與會者姓名、職稱與重點；會後自動幫我撰寫會議紀要與行動清單。」這些過去需透過層層點選才能完成的任務，未來可望只需一句話搞定，徹底降低自動化門檻。

類似概念近年已由微軟等競爭者搶先導入，例如Copilot+ PC就支援自然語言調整系統設定，並結合多工具鏈操作，展現出AI在系統層級整合的潛力。此外，業界也逐漸共識採用如Anthropic推出的開放協定MCP（Multi-Agent Communication Protocol），協助不同AI助理跨平台、跨資料源協作。儘管目前尚未得知蘋果是否會採納MCP，但若能整合，將進一步突破僅限於裝置本地操作的侷限。

儘管這項功能原本規劃在2025年推出，但古爾曼表示目前開發進度可能使其延遲至2026年，因此預期蘋果不會在WWDC 2025開發者大會上宣布此功能。不過，業界分析認為，這項消息透露出蘋果在智慧自動化領域並未缺席，仍在積極佈局如何讓AI更深度整合入系統核心。