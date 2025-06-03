　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

黃仁勳妻女也搶看！　台達電「AI貨櫃型資料中心」吸睛

台達電今年電腦展秀出20呎的「AI 貨櫃型資料中心」，吸引眾家攝影機與工程師目光。（圖／翻攝自台達電臉書）

▲台達電今年電腦展秀出20呎的「AI 貨櫃型資料中心」，吸引眾家攝影機與工程師目光。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在COMPUTEX 2025南港展覽館1,400家廠商展場上，台達電（2308）拉來一座 20 呎貨櫃，不但吸引眾家攝影機與工程師目光，就連NVIDIA 執行長黃仁勳的妻子Lori與女兒黃敏珊，也同時現身，讓這座貨櫃意外成為焦點。

CTWANT記者實地觀察，這座吸引黃仁勳妻女的貨櫃，裡頭整合了供電、散熱與IT 設備，可支援NVIDIA GB200 NVL72，一座為邊緣運算設計的 AI 貨櫃型資料中心，猶如迷你版「AI基礎建設」，從地面能源供應到晶片層級的散熱架構通通有。

台達電總經理陳盈源在COMPUTEX展前暖身論壇上表示，發展AI有兩個剛性需求，一個是電力、一個是散熱。資料中心無法承受任何當機，考驗電網供電可靠度跟電力品質，除此之外，電也會轉換成熱能，因此「發展AI重要幕後工作即是散熱，確保穩定運作」。

台達電總經理陳盈源在COMPUTEX展前暖身論壇上表示，平均蓋一座電廠需要5到10年，現在興建電廠也趕不上未來需求。（圖／翻攝自台達電臉書）

▲台達電總經理陳盈源在COMPUTEX展前暖身論壇上表示，平均蓋一座電廠需要5到10年，現在興建電廠也趕不上未來需求。

據國際數據資訊（IDC）預計，2028年AI基礎建設支出將超過2000億美元，諮詢公司麥肯錫（McKinsey）預測，2030年資料中心供電將占美國12%的電力。「平均蓋一座電廠需要5到10年，現在興建電廠也趕不上未來需求。」陳盈源說。為此，美國總統川普５月快馬簽署四道具重大意義的行政命令，宣示宣布未來25年核電產能將翻4倍。

在今年COMPUTEX展場上，台達電不再只是電源大廠，更化身為AI機房的總工程師。台達電除了秀出的AI 貨櫃型資料中心，電力部分推出創新的800V高壓直流（HVDC）電源架構方案，及能協助提升電網韌性的微電網方案；在散熱方面，機櫃級液冷冷卻液分配裝置（CDU）解決方案更通過NVIDIA GB200 NVL72認證。

台達電董事長鄭平（左一）、台達電總經理陳盈源（右一）與輝達執行長黃仁勳千金黃敏珊（左二）、黃仁勳太太Lori（左三）合影。（圖／翻攝自台達電臉書）

▲台達電董事長鄭平（左一）、台達電總經理陳盈源（右一）與輝達執行長黃仁勳千金黃敏珊（左二）、黃仁勳太太Lori（左三）合影。

「各行各業正面臨龐大的算力需求、同時兼顧永續的雙重挑戰。」「時代演進至AI資料中心後，用電更集中、更耗能，台達一直在做電源、散熱等資料中心相關生意，將持續關注並跟上客戶真正重視的需求。」董事長鄭平說道，台達電正透過優化電力架構來減少電源轉換次數，降低AI資料中心整體能耗。

他也透露，台達電去年AI業務占營收比重約13%，今年有望突破 20%，「從電網到晶片的電源及散熱技術創新，持續支撐AI應用與永續基礎建設的雙重需求。」

鄭平強調，所有打造AI基礎建設的客戶，包括NVIDIA等巨擘皆是多年合作夥伴，台達長年深耕資料中心電源與散熱領域，未來可見AI的快速發展將驅動ICT（資訊與通訊技術）產業升級。

全球AI領頭羊輝達創辦人黃仁勳8天訪台行程中，17日晚的「兆元宴」上，鄭平與光寶科總經理邱森彬雙雙入列，顯示電源與散熱的角色，日益吃重。

延伸閱讀
AI散熱信仰3／直擊COMPUTEX熱力革命！神雲、緯穎、其陽端出硬菜　液冷千億商機沸騰
自販機逃稅1／「班班收手機」揭營業稅黑洞　自動販賣機大賺校園財爽逃稅
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女看護驚喊：老闆不要！報到第1天被逼手淫「復健」
台積電營收年增30%！魏哲家喊話股民支持：大家知道我的意思
30歲單親媽頸椎骨折亡！嬤悲痛認屍...不忍帶9歲孫女見媽媽
快訊／台積電股東會起跑！早盤開高走高　台股大漲
快訊／陳怡君涉貪300萬今起訴　法院下午決定延押或交保
快訊／台積電股東會湧人潮　勞團拉布條抗議：死傷慘重！
周杰倫遊日「山下智久驚喜當地陪」！1歌詞曝私交
快訊／線狀對流接近！　鄭明典示警「將有狂風暴雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

AI散熱明牌？　4公司股價直直飆

專訪／台灣大林東閔備戰AI提「鋼鐵人理論」：下指令的人最重要

黃仁勳妻女也搶看！　台達電「AI貨櫃型資料中心」吸睛

AI散熱「台灣大廠」營收翻倍飆　董事站C位：這碗飯可吃很久

Google開源Agent2Agent協定　讓AI工具間能「彼此對話」

新版語音AI能分辨「嗯、啊」！ElevenLabs讓客服回應節奏更自然

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【搭公車跑路】竊賊偷走387萬！疑臨時起意急下車製造斷點

AI散熱明牌？　4公司股價直直飆

專訪／台灣大林東閔備戰AI提「鋼鐵人理論」：下指令的人最重要

黃仁勳妻女也搶看！　台達電「AI貨櫃型資料中心」吸睛

AI散熱「台灣大廠」營收翻倍飆　董事站C位：這碗飯可吃很久

Google開源Agent2Agent協定　讓AI工具間能「彼此對話」

新版語音AI能分辨「嗯、啊」！ElevenLabs讓客服回應節奏更自然

「林聰明沙鍋魚頭」台北二店插旗101　預計7月初開幕

魏哲家喊話股民支持台積電　不改幽默本色笑稱「大家知道我的意思」

台中5座國際地標coming soon　首排房價最低5字頭

女看護超可憐！報到第1天被3度猥褻　色男逼「揉捏蛋蛋」復健

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

快訊／台積電股東會起跑！漲19元至965　台股大漲逾230點

單親媽自摔相驗死因曝！嬤獨藏悲痛認屍...不忍帶9歲孫女見媽媽

快訊／議員陳怡君涉貪300萬今起訴　法院下午決定延押或交保

羅智強不忍了！罷團稱「打電話騷擾柯建銘」　開告求償100萬

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

AI科技熱門新聞

AI散熱「台灣大廠」營收翻倍飆　董事站C位：這碗飯可吃很久

黃仁勳妻女也搶看！　台達電「AI貨櫃型資料中心」吸睛

AI散熱明牌？　4公司股價直直飆

Google創辦人曝AI要打罵才聽話！ChatGPT這樣說

台灣大林東閔備戰AI提鋼鐵人理論

Claude Opus 4破解資深工程師難題

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

Google開源Agent2Agent協定

研究指出AI對薪資與工時影響有限

ElevenLabs推出語音AI 2.0

AI來勢洶洶新鮮人需學會與它共事

Manus Slides智慧簡報工具上線

Google推開源手機AI App

DeepSeek R1全球智能評比搶下第二

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

女星疑帶「胚胎蛋」回台　黃捷：防檢署調查中

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面