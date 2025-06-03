黃仁勳妻女也搶看！　台達電「AI貨櫃型資料中心」吸睛

▲台達電今年電腦展秀出20呎的「AI 貨櫃型資料中心」，吸引眾家攝影機與工程師目光。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在COMPUTEX 2025南港展覽館1,400家廠商展場上，台達電（2308）拉來一座 20 呎貨櫃，不但吸引眾家攝影機與工程師目光，就連NVIDIA 執行長黃仁勳的妻子Lori與女兒黃敏珊，也同時現身，讓這座貨櫃意外成為焦點。

CTWANT記者實地觀察，這座吸引黃仁勳妻女的貨櫃，裡頭整合了供電、散熱與IT 設備，可支援NVIDIA GB200 NVL72，一座為邊緣運算設計的 AI 貨櫃型資料中心，猶如迷你版「AI基礎建設」，從地面能源供應到晶片層級的散熱架構通通有。

台達電總經理陳盈源在COMPUTEX展前暖身論壇上表示，發展AI有兩個剛性需求，一個是電力、一個是散熱。資料中心無法承受任何當機，考驗電網供電可靠度跟電力品質，除此之外，電也會轉換成熱能，因此「發展AI重要幕後工作即是散熱，確保穩定運作」。

▲台達電總經理陳盈源在COMPUTEX展前暖身論壇上表示，平均蓋一座電廠需要5到10年，現在興建電廠也趕不上未來需求。

據國際數據資訊（IDC）預計，2028年AI基礎建設支出將超過2000億美元，諮詢公司麥肯錫（McKinsey）預測，2030年資料中心供電將占美國12%的電力。「平均蓋一座電廠需要5到10年，現在興建電廠也趕不上未來需求。」陳盈源說。為此，美國總統川普５月快馬簽署四道具重大意義的行政命令，宣示宣布未來25年核電產能將翻4倍。

在今年COMPUTEX展場上，台達電不再只是電源大廠，更化身為AI機房的總工程師。台達電除了秀出的AI 貨櫃型資料中心，電力部分推出創新的800V高壓直流（HVDC）電源架構方案，及能協助提升電網韌性的微電網方案；在散熱方面，機櫃級液冷冷卻液分配裝置（CDU）解決方案更通過NVIDIA GB200 NVL72認證。

▲台達電董事長鄭平（左一）、台達電總經理陳盈源（右一）與輝達執行長黃仁勳千金黃敏珊（左二）、黃仁勳太太Lori（左三）合影。

「各行各業正面臨龐大的算力需求、同時兼顧永續的雙重挑戰。」「時代演進至AI資料中心後，用電更集中、更耗能，台達一直在做電源、散熱等資料中心相關生意，將持續關注並跟上客戶真正重視的需求。」董事長鄭平說道，台達電正透過優化電力架構來減少電源轉換次數，降低AI資料中心整體能耗。

他也透露，台達電去年AI業務占營收比重約13%，今年有望突破 20%，「從電網到晶片的電源及散熱技術創新，持續支撐AI應用與永續基礎建設的雙重需求。」

鄭平強調，所有打造AI基礎建設的客戶，包括NVIDIA等巨擘皆是多年合作夥伴，台達長年深耕資料中心電源與散熱領域，未來可見AI的快速發展將驅動ICT（資訊與通訊技術）產業升級。

全球AI領頭羊輝達創辦人黃仁勳8天訪台行程中，17日晚的「兆元宴」上，鄭平與光寶科總經理邱森彬雙雙入列，顯示電源與散熱的角色，日益吃重。

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