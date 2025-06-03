專訪／台灣大林東閔備戰AI提「鋼鐵人理論」：下指令的人最重要

記者蘇晟彥／專訪

在後疫情時代，AI（Artificial Intelligence）人工智慧成為「爆紅關鍵字」在全世界竄起，從OpenAI—ChatGPT開始揭開的AI大戰，因為「晶圓代工龍頭台積電」讓全世界將目光看到了台灣，更被國際認定台灣將成為「AI樞紐」，讓這股風潮燒得更烈。對此，三大電信在近年不斷搶佔AI先機，台灣大哥大觀察到市場趨勢，在日前推出「Perplexity Pro免費一年方案」震驚業界，撒出近百億吸引用戶青睞。

對此，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談起AI他也用了一個「有趣的比喻」，他認為AI就像《鋼鐵人》的裝甲，裝甲不斷進化，但最重要的是待在裡頭下指令的那個人，不管是個人、企業用戶，必須知道這些「裝甲」要如何派上用場，能做到的事情自然就變多了。

【延伸閱讀】

專訪／OP響樂生活破10萬大關 林東閔曝光「草創辛酸」力推：我全用過



▼林東閔提出「鋼鐵人套裝理論」，認為AI就像鋼鐵人的裝甲會不斷進步，但現代人必須學會「如何下指令」。（圖／記者周宸亘攝）

針對AI浪潮來襲，不管在個人，甚至上升到企業，該怎樣面臨這樣劇烈的變動，對此，林東閔提出他獨有的「鋼鐵人套裝理論」，他說，在《鋼鐵人》1-3集電影裡，鋼鐵人的裝甲一集比一集厲害，足足進化了47次，但負責下指令的東尼·史塔克並不是一個會進化的個體，顯見坐在裡面的人也必須學會成長，才能給出相對應的指令，就像今天AI與個人、企業的關係一樣，必須想著兩件事

1.你要穿什麼套裝？

2.坐在套裝裡面，你該下什麼指令？

唯有兩個想法一致、相輔相成，才能在這個AI競爭的時代殺出重圍，他語重心長地說，其實在人類幾千年的歷史中，最短缺的就是「時間」，但時間永遠是人類最缺少的東西，因此在AI誕生後，原本要花10分鐘做完的事情，可能變成7秒鐘就解決，必須去思考，「省下的9分53秒要做什麼事情」，讓時間無限變大，儘管在物理上的壽命並沒有延長，但時間上就是「單位壽命裡能做的事情變多」，因此能做的事情、可以體驗到的東西就變多了，就好像活得比別人長。

講完一長串「鋼鐵人套裝理論」，他笑著說，「有點像哲學對吧，人家常說，科技的盡頭就是玄學」。

▼走進林東閔的辦公室，裡面滿滿都是鋼鐵人的周邊，喜愛《鋼鐵人》的狂熱完全沒有掩飾。

而在日前，台灣大哥大開出電信業的第一槍，祭出黃仁勳最愛的AI工具「Perplexity Pro」免費體驗一年的重磅優惠，只要申辦599元以上月租，就可以免費享有，在這之前並沒有釋出任何宣傳、沒有任何拉客，純粹就是想要藉此提升AI的普及度。林東閔補充，起初的起因是從公司的永續發展政策出發，想要縮短城鄉差距、提升大家的競爭力，這個議題一直在講，從以前也不斷做到現在，但現在AI橫空出世後，更大大加深之間的鴻溝，因此台灣大哥大一直都在思考能不能有個選項，可以加速用戶的AI賦能。

拜台灣大哥大總經理林之晨廣大的人脈，讓台灣大與Perplexity總部牽上線，只花了第一場會議的時間就決定進行獨家合作，將這款《華爾街日報》評為最強搜尋引擎、黃仁勳也透露愛用的Perplexity成為台灣大用戶的福利。林東閔強調，「沒有陷阱也沒有企圖」，純粹是想要將AI更加的普及化，因此向消費者誠實，自動在一年後取消續約，不會突然出現因為忘記收取8,000的狀況，讓千萬用戶能夠因為台灣大哥大多元的服務項目，一直選擇繼續信賴。

此外，從2025年開始，台灣大也向民眾推出免費AI課程，不限年齡、不限職業，開放全民參與一系列AI應用免費課程。從Copilot、Google智慧鏡頭等多種AI工具應用開始，在北中南的門市陸續開課，將教育的力量放到最大，期盼將數位知識差距消弭到最低。

▼台灣大從2025年在門市推出免費AI課程，盼透過教育盡量將差距消弭到最低。（圖／台灣大哥大提供）



聊到最後，林東閔也透露出2025年在個人用戶方向的AI佈局，在去年iPhone 16年銷量有成長超越往年成績、獨家代理Google Pixel系列手機、各種電信獨賣的傲人成績單，接下來的關鍵在於「能不能精確地讓所有台灣大的用戶接受到AI賦能的福利」， 首先從裝置面，AI手機一定是必然，在門市提供所有價位段的選擇，接著從今年推動前線同仁「AI相關認證計畫」成為科技顧問，讓民眾能知道這些同仁已經準備好，進而教導用戶「接受AI」，消除他們的數位焦慮，準確地提供「教學」，讓門市不再僅僅是一個純粹做買賣的場地，而是方方面面瞭解客戶的需求，搶先解決大家的困擾。

林東閔自信說，「OP響樂生活準備了、AI準備了、講師陣容我們也準備了」，驕傲的展示台灣大哥大從用戶需要的裝置、必須學習的知識，到工作同仁的專業知識培訓，已經全面地做好與AI應戰的本錢，將持續深耕，成為像是鋼鐵人一般所向匹敵，能解決所有困擾，進而讓用戶信賴的電信品牌。