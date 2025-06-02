桃園草漯區人口激增　市議員吳進昌爭取捷運青線延伸草漯重劃區

▲桃園市議員吳進昌，爭取捷運青線延伸草漯區。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區草漯地區，近年來，因草漯市地重劃及桃園航空城重大建設，大園區土地被徵收戶，部分往草漯遷移等因素，使區內人口激增，觀音區市議員吳進昌2日於市議會市政總質詢，要求市府針對捷運青線延伸草漯重劃區，發展地方繁榮。

市長張善政表示，市府目前正積極進行當地軌道建設的可行性評估，並全力推動相關運輸工程。捷工局長劉慶豐也補充，市府預計於今（114）年底啟動捷運整體路網的檢討作業，以強化整體捷運路網的交通佈局。

此外，新竹縣政府也有向市府提出大眾運輸串接的需求，希望能規劃一條輕軌路線自湖口向北延伸至青埔地區。對此，市府將持續與新竹縣政府協調合作，進行跨區的整合與規劃。若相關計畫順利推動，將有助於強化桃園沿海地區的捷運交通佈局，促進桃園及新竹2地間的互動與發展，帶動整體區域繁榮。

市府捷工局指出，桃園捷運青線為桃園第二階段路網優先推動路線之一，捷運青線是連結桃園市區與高鐵桃園站的重要軌道建設，自桃園火車站出發，路線主要行經桃園都市計畫區、蘆竹(大竹)都市計畫區及高速鐵路桃園車站特定區計畫，終點站設於高鐵桃園站區，串聯桃園、蘆竹及中壢等行政區， 為桃園市的重要交通骨幹之一。

捷工局表示，捷運青線路線長度約15公里，初步規劃採用輕軌系統布設，共設置12座車站及1座機廠。草漯地區緊鄰青埔地區，隨著青埔往草漯的月桃路拓寬後，草漯地區的交通路網也日漸便捷。