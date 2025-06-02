又見愛情詐騙！屏東女要付2萬領境外包裹　警方急喊卡

▲里港警方勸阻謝姓女子匯款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣謝姓女子疑似遭遇假交友真詐騙，欲支付逾2萬元手續費領取境外包裹。里港警方獲報後迅速趕抵現場，經查證發現寄件人涉詐且聯絡電話為境外詐騙慣用號碼，成功勸阻她付款，保住血汗錢。警方提醒，慎防愛情包裝詐騙手法。

里港警分局日前中午接獲郵局通報，一名女子疑似遭詐騙集團盯上，欲領取一件需支付新臺幣2萬1600元手續費的包裹。大平派出所所長孫得恩、警員陳莉琪、黃欣傑、偵查隊小隊長秦聲仁、偵查佐許勝銘立即馳赴現場查證，發現寄件人曾涉及詐欺案件，所提供的聯絡電話亦屬境外詐騙常見號碼（+853開頭），研判係詐騙，積極勸阻她付款。

孫得恩所長說明，警方到場了解，謝姓女子原先稱由朋友訂購，後又改口稱網路認識的朋友做為情人節禮物，雙方透過LINE聯繫，對方並聲稱將從澳門寄送一條情人節項鍊作為禮物，但須先支付海關費用。

警方仔細查證後發現，該寄件人曾涉及詐欺案件，所提供的聯絡電話亦屬境外詐騙常見號碼（+853開頭），顯見該案有相當可信為假交友真詐騙。進一步了解，謝女於本月初亦曾遭遇情感詐騙，警方懷疑此為相關集團所為，立即勸阻其付款行為。

分局長温基興提醒，詐騙集團常以「國際包裹」、「情感交往」等名義博取信任，再要求支付各種名目的費用。民眾遇有類似情形，務必冷靜查證或撥打165反詐騙專線諮詢。警方也呼籲，勿輕信網路情人或陌生人之金錢要求，避免落入詐騙陷阱。