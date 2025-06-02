竊賊正面曝！台大醫院偷走387萬搭公車離開　到站詭異滑手機

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

北市合作金庫台大分行一64歲殷姓銀行員，5月29日步行到台大醫院西址收取台大醫院體系的營業掛號費用387萬元現金後，把裝滿現金的行李袋擺放在地下街辦公室門口外走廊，遭竊賊整袋偷走搭乘公車離開製造斷點，而竊賊搭公車前往烏來的畫面也曝光，究竟是內神通外鬼或竊賊長期盯哨下手，仍有待警方追查。

▲竊賊離開台大後，搭公車前往烏來。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調查發現當天11時50分，合庫台大分行負責收取台大醫院營業收入的該行員殷男，當天一人收取台大醫院28日掛號收入，他把387萬元現金收入隨身行李袋，繼續步行到台大醫院地下街商場辦公室，收取美食街、商場營業應入帳款。

但離奇的是，殷男進入辦公室前，居然將裝有387萬元現款的行李袋，放在商場門口遭竊，監視器拍下一名黑衣男子在短短不到一分鐘時間就將行李袋竊取，他之後步行到中山南路搭乘公車離開，且刻意使用硬幣付車資，未留下悠遊卡刷卡紀錄，刻意製造斷點。

▲竊賊下車後使用手機，還往袋子內看了一下。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

竊賊搭公車的影片也曝光，上車後跑到後面座位坐下，到站後一個人下車，但沒有立刻離開，站在原地疑似在使用手機與人聯絡，隨後還看袋子內的物品。

總行目前責成該分行經理提出檢討報告，並不排除行政調查後對相關失職人員處分究責。銀行圈評估內神通外鬼可能性並不高，畢竟公股行庫銀行員退休金遠比387萬元多，銀行不排除是分行內控要求及行員長期鬆散收款，收鈔往返過程遭有心竊賊盯上，允諾將會全力配合警方調查。