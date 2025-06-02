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新版語音AI能分辨「嗯、啊」！ElevenLabs讓客服回應節奏更自然

▲▼ElevenLabs Conversational AI 2.0。（圖／ElevenLabs）

▲▼ElevenLabs Conversational AI 2.0。（圖／ElevenLabs）

記者吳立言／綜合報導

語音AI領導者ElevenLabs正式推出Conversational AI 2.0，大幅升級其語音代理平台，為企業提供更自然的對話體驗、多語言支援、資料保護及跨模態應用，宣告語音人工智慧正式進入「擬人化」與「高度可擴展」的新世代。此次2.0版本距離前一代僅相隔四個月，卻帶來跨越式進化，特別針對企業需求強化安全與隱私合規，並導入即時知識檢索（RAG）、自動語言辨識、多角色切換等關鍵技術。

ElevenLabs指出，新版語音代理搭載最先進的「對話輪替模型」，可即時辨識使用者對話中的猶豫詞（如「嗯」、「啊」），使AI能在適當時機接話或等待，有效避免傳統語音系統常見的卡頓與插話問題，讓客服互動更貼近真人。此外，語音代理已具備自動語言辨識能力，無須手動設定即可因應使用者語言自動轉換回應，實現跨語言即時交流，對全球企業尤具價值。

本次更新導入「檢索增強生成技術（RAG）」，支援AI於極低延遲情況下調用企業內部知識資料，且不需犧牲隱私。例如，醫療助理可即時查詢治療指引、客服可讀取產品文件，資訊存取速度與安全性兼具。Conversational AI 2.0支援語音、文字，及語音+文字的混合模式，開發者只需建立一次代理邏輯，即可跨模態部署，大幅減輕技術負擔。

新加入的「批次外撥通話」功能，亦可自動撥打多通電話，適用於通知、調查與行銷活動，結合SIP中繼與Twilio完整整合，具高度可擴展性。這波更新明確對準企業需求，包含醫療法規合規（HIPAA）、支援歐盟資料儲存規範、強化平台穩定與資安，同時提供與內部系統整合的彈性，讓AI助手真正走進企業實際應用場景，貼近各行各業的真實需求。

ElevenLabs工程團隊表示，V2是比V1更強大的全面升級，顯示其在語音AI領域持續加速創新，目標是成為全球最值得信賴的語音代理平台。

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