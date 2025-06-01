　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園27車凌晨競速狂飆！23歲男載妹拒檢　吃26張罰單慘噴3萬6

記者楊淑媛、郭玗潔／桃園報導

端午連假，新屋區中山東路一段31日凌晨卻出現多車群聚競速飆車，遭民眾檢舉報案，警方到場取締時，一名23歲騎士載著女友人，不顧危險的加速逃逸，最後發現逃不了才自行停車受檢，被警方依涉公共危險罪逮捕，而他因闖紅燈等違規被開26張罰單，總計罰鍰達3萬6千元。楊梅分局表示，其他參與競速的27部車輛，以及協助載運車輛至現場競速的2部車輛，都已調閱監視器釐清，絕對會依法究辦。

▼新屋區中山東路出現多車飆速，一名疑似參與的機車騎士拒絕取締，飆車給警察追後遭逮。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼端午連假，新屋區中山東路竟出現27部車輛飄車競速。（圖／記者楊淑媛翻攝）

5月31日凌晨警方接獲民眾報案，指稱新屋區中山東路一段499號一帶有多部改裝車輛聚集、競速飆車情事，警方立即啟動區域聯防，派遣線上巡邏警力前往取締，趕赴現場路程中，警方於新屋區中山東路與梅高路路口，發現疑似參與飆車的3輛機車後，立即上前攔查。

▼警方取締路上發現可疑車輛。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼端午連假，新屋區中山東路竟出現27部車輛飄車競速。（圖／記者楊淑媛翻攝）

這3輛機車後座都載著女生，全都拒絕受檢，並分頭騎車狂飆逃逸，警方便尾隨在後等待時機，其中一名騎士狂飆約5分鐘後發現逃不了，自行停車接受攔查。據查，這名許姓騎士23歲，供稱因自己違規怕被開罰，所以才逃逸，不過因沿途闖紅燈等危險駕駛行為，被警方依公共危險將其逮捕依法究辦，共開出26張罰單，總計罰鍰高達3萬6千元。

楊梅分局表示，對於及其他逃逸的車輛也不會姑息，已持續調閱監視器調查相關違法、違規行為，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，不管是直接參與競速飆車的27部車輛，亦或是協助載運車輛至現場競速的2部車輛，所有涉及之相關人員將依公共危險罪偵辦，後續將通知到案說明，另其他違反相關違規之車輛也會依規定逕行舉發，同時針對上開競速車輛製發約制書。

▼許姓騎士一路闖紅燈逃逸。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼端午連假，新屋區中山東路竟出現27部車輛飄車競速。（圖／記者楊淑媛翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王心凌真理褲「跪地立蛋」！　1部位異常引擔憂
別以為是正常老化！醫示警「5大症狀」恐已攝護腺肥大
北市私中學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」
快訊／台中女載德國友人出遊墜谷！整台車摔爛
林昶佐淚崩！　認老婆腦部罹罕見疾病
爆啦啦隊女孩當小三！李怡貞律師事務所「被永久歇業」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

隨地吐痰被趕竟報復！KTV狂噴滅火器砸店傷人　基隆3煞下場曝

連放10發沖天炮趕烏鴉！卻飛向台鐵列車　基隆男免囚代價2.5萬

懷疑外面有男人！高雄魚販當街狂捅女友奪命　判賠近8百萬

ATM領千元鈔驚見「阿公手尾錢」嚇壞　命理師曝1招解決

快訊／台中女載德國友人出遊墜谷！車卡15m　2傷緊急送醫

怕被回收！7旬翁「代收」鄰居水溝蓋挨告　非惡意判免刑

快訊／大同敦煌碼頭驚見浮屍！男性遺體卡岸邊　民眾急報警

快訊／北市內湖驚傳男子倒臥樹叢身亡！警拉封鎖線調查中

桃園27車凌晨競速狂飆！23歲男載妹拒檢　吃26張罰單慘噴3萬6

海軍少尉逾假失聯4日疑適應不良　提前退伍恐賠150萬

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

【被誰狠K？】馬斯克右眼驚見瘀青！　本人笑曝真相

隨地吐痰被趕竟報復！KTV狂噴滅火器砸店傷人　基隆3煞下場曝

連放10發沖天炮趕烏鴉！卻飛向台鐵列車　基隆男免囚代價2.5萬

懷疑外面有男人！高雄魚販當街狂捅女友奪命　判賠近8百萬

ATM領千元鈔驚見「阿公手尾錢」嚇壞　命理師曝1招解決

快訊／台中女載德國友人出遊墜谷！車卡15m　2傷緊急送醫

怕被回收！7旬翁「代收」鄰居水溝蓋挨告　非惡意判免刑

快訊／大同敦煌碼頭驚見浮屍！男性遺體卡岸邊　民眾急報警

快訊／北市內湖驚傳男子倒臥樹叢身亡！警拉封鎖線調查中

桃園27車凌晨競速狂飆！23歲男載妹拒檢　吃26張罰單慘噴3萬6

海軍少尉逾假失聯4日疑適應不良　提前退伍恐賠150萬

Joeman見J級女神「當面默背4組番號」！認：晚上都在看 她反應全被拍

中共黨刊：習近平指示建設具全球影響力教育中心

隨地吐痰被趕竟報復！KTV狂噴滅火器砸店傷人　基隆3煞下場曝

王心凌居家真理褲「跪地立蛋」美腿認證！　1部位異常引擔憂

許富凱宣布重磅喜訊！　鬆口認「男女都要」：焦慮到爆炸

連放10發沖天炮趕烏鴉！卻飛向台鐵列車　基隆男免囚代價2.5萬

會考剛結束「補習班就爆滿」！她曝「一堆備考數資班」： 太誇張

懷疑外面有男人！高雄魚販當街狂捅女友奪命　判賠近8百萬

打破「只能打右投」偏見　金慧成MLB生涯首度面對左投就開轟

濟州航空女乘客機上分娩！　落地急送醫「嬰兒不幸夭折」

【有想到我嗎？】顧著笑妻逛街擺貴妃手勢！兒子被爸爸丟包

社會熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

快訊／連假死劫！　2男大生疑自撞電桿雙亡

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

2男大生騎車自撞雙亡　樹德科大悲痛回應

三峽78歲翁亡　律師預言結局：事情還不會結束

重慶南路無照翁轉普通病房！警要查這件事

即／內湖驚傳男子倒臥樹叢身亡！身分死因待查

剛退役憲兵涉虐貓致死還PO網　退伍當天遭警營區外逮人

台中小夫妻虐娃！指甲掐腹、頭撞牆釀終生腦傷

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

更多熱門

相關新聞

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

台中市一名張男去年駕駛奧迪在台74線飆車，結果撞上黃姓夫妻的車，導致懷孕34週黃女寶寶死胎，但因胎兒還沒出生，不能算自然人，只能當「物品」，張只被依過失傷害罪判刑。事實上，張在事發前4個月購入10年車齡奧迪，耍帥裝闊，卻又在法庭上喊僅領最低薪資2萬8，拒絕和解賠錢，讓家屬氣憤難過。

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男擺爛搞消失

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男擺爛搞消失

獨／惡男飆車害死寶寶！孩子被當「物品」輕判6月

獨／惡男飆車害死寶寶！孩子被當「物品」輕判6月

街頭狂飆逆向撞癱路人　賠600萬仍判6年

街頭狂飆逆向撞癱路人　賠600萬仍判6年

悚！騎士逆向飆車　秒遭迎面撞飛

悚！騎士逆向飆車　秒遭迎面撞飛

關鍵字：

飆車

讀者迴響

熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！

更多

最夯影音

更多

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面