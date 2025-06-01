桃園27車凌晨競速狂飆！23歲男載妹拒檢　吃26張罰單慘噴3萬6

記者楊淑媛、郭玗潔／桃園報導

端午連假，新屋區中山東路一段31日凌晨卻出現多車群聚競速飆車，遭民眾檢舉報案，警方到場取締時，一名23歲騎士載著女友人，不顧危險的加速逃逸，最後發現逃不了才自行停車受檢，被警方依涉公共危險罪逮捕，而他因闖紅燈等違規被開26張罰單，總計罰鍰達3萬6千元。楊梅分局表示，其他參與競速的27部車輛，以及協助載運車輛至現場競速的2部車輛，都已調閱監視器釐清，絕對會依法究辦。

▼新屋區中山東路出現多車飆速，一名疑似參與的機車騎士拒絕取締，飆車給警察追後遭逮。（圖／記者楊淑媛翻攝）

5月31日凌晨警方接獲民眾報案，指稱新屋區中山東路一段499號一帶有多部改裝車輛聚集、競速飆車情事，警方立即啟動區域聯防，派遣線上巡邏警力前往取締，趕赴現場路程中，警方於新屋區中山東路與梅高路路口，發現疑似參與飆車的3輛機車後，立即上前攔查。

▼警方取締路上發現可疑車輛。（圖／記者楊淑媛翻攝）

這3輛機車後座都載著女生，全都拒絕受檢，並分頭騎車狂飆逃逸，警方便尾隨在後等待時機，其中一名騎士狂飆約5分鐘後發現逃不了，自行停車接受攔查。據查，這名許姓騎士23歲，供稱因自己違規怕被開罰，所以才逃逸，不過因沿途闖紅燈等危險駕駛行為，被警方依公共危險將其逮捕依法究辦，共開出26張罰單，總計罰鍰高達3萬6千元。

楊梅分局表示，對於及其他逃逸的車輛也不會姑息，已持續調閱監視器調查相關違法、違規行為，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，不管是直接參與競速飆車的27部車輛，亦或是協助載運車輛至現場競速的2部車輛，所有涉及之相關人員將依公共危險罪偵辦，後續將通知到案說明，另其他違反相關違規之車輛也會依規定逕行舉發，同時針對上開競速車輛製發約制書。

▼許姓騎士一路闖紅燈逃逸。（圖／記者楊淑媛翻攝）