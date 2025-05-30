陸護專美少女10年逆襲進北大　筆記攤開「密密麻麻」鋪成功之路

▲護專生謝欣宇10年內一路向上，成功考入北大成為研究生。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

來自河南信陽的女孩謝欣宇，歷經10年努力，從中專、專科、本科一路考上北京大學研究所，靠著一頁頁密密麻麻的筆記與堅定意志，實現人生逆襲，成為不少學子心中追夢榜樣。謝欣宇在考研成功後，也在個人社群主動分享她在過程中的備考心得和學習方法，希望能讓學弟妹們少走彎路。

▲謝欣宇密密麻麻的筆記是她努力不懈的象徵。（圖／翻攝光明網）



《光明網》報導，謝欣宇自2016年進入信陽職業技術學院護理學專業，之後升讀大專與專升本課程，2022年成功考入河南理工大學，再透過研究所考試考取北京大學，走完「中專—大專—本科—北大研究生」的完整升學之路，期間歷時3285天。

▲謝欣宇分享自己在學習過程時的各種精進方式。（圖／翻攝光明網）

謝欣宇初入護專時，一度對未來感到迷惘，在輔導員鼓勵下萌生讀研念頭，同時，也在實習過程中建立起對護理專業的熱愛。為達成目標，她讀遍四所醫學院的課程內容，先把基礎踩穩，並將學習過程中碰到的疑難情況全部用筆記的方式抄寫下來，加深印象。

▲謝欣宇希望透過自身經驗，讓學弟妹們少走彎路。（圖／翻攝光明網）

謝欣宇2022年升上本科後，首次嘗試報考北大研究所，卻因單科成績落後5分無緣複試，決定再戰一年。備考期間，她重新調整戰略，專業科目按「內科—外科—基護—導論」順序分段複習，利用思維導圖梳理重點、英語真題反覆練習錯題與技巧，並整理易錯知識點寫入筆記中。

備考之餘，她還參與多項校內競賽，持續提升個人能力，最終，她在第二次考研中成功錄取北大，並決定將備考策略分享給學弟妹。謝欣宇表示，「或許我無法替他們走完前路，但至少能讓後來者的征途少一些迷茫。」