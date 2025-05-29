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Google相簿慶祝十週年！AI功能全面升級　幫你找回珍貴回憶

▲▼Google相簿十周年。（圖／Google）

▲Google相簿慶祝10週年，推出AI整合新功能助你回味人生。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google相簿正式邁入十週年！自2015年推出以來，Google相簿已從單純的照片儲存工具，轉型為集回憶管理、智慧搜尋、AI編輯與分享功能於一身的多合一平台。官方宣布，目前全球已有超過15億人每月使用Google相簿，平台上累積超過9兆張照片與影片。

▲▼Google相簿十周年。（圖／Google）

為慶祝這一重要里程碑，Google公開10項使用小撇步與新功能亮點，包括升級版AI編輯器、即時相簿分享方式與個人化記憶推薦。以下為十項推薦技巧與功能更新：
◆全新AI編輯器登場
重新設計的編輯介面即將於下月在Android平台推送，iOS版本則將於今年稍晚推出。用戶可依需求點選影像中的特定區域，AI將自動推薦適合的編輯工具，並整合Reimagine與Auto frame等先前僅於Pixel 9提供的功能。

◆快速分享相簿、支援QR Code
即日起，用戶可為相簿產生專屬QR碼，方便現場掃描加入。無論是家庭聚會或旅行活動，只要掃描即能瀏覽與上傳照片。

◆地圖模式重溫旅行足跡
在「收藏」標籤中選擇「地點」，即可透過互動地圖檢視曾拍攝照片的城市與地點。

◆自然語言搜尋功能再進化
不需記得檔名，只要輸入類似「穿著藍色亮片裙的我」或「Alice在海灘」等敘述性文字，即可搜尋出對應照片。

◆每月／年度精選回顧
系統會自動生成「本月最佳回憶」與「年度回顧」短片，幫助你回顧重要時刻，也適合與親友分享。

◆一鍵製作個人回憶影片
選擇人物、寵物、事件或地點，即可快速生成包含背景音樂的精華影片。

◆透過共享相簿保持連結
可設定自動新增特定人物或寵物的照片至共享相簿，甚至同步至他人相框，適合遠距家庭或情侶使用。

◆客製化你的相簿網格視圖
透過主畫面右上角的三點選單，開啟「疊圖」與「隱藏螢幕截圖或GIF」等功能，讓相簿更整齊。

◆決定你想回憶什麼，避開不想看到的人或事
在設定中自訂記憶功能，可隱藏特定人臉、寵物或日期，亦可選擇偏好時間軸或主題式回憶。

◆釋放手機儲存空間
透過一鍵操作，移除已備份的照片與影片，釋出手機空間，但這些內容仍可透過Google相簿線上查看。

官方也表示，未來將持續強化AI能力，推出更多創新功能，協助用戶以更自然、智慧的方式保存與分享回憶。

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