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南投社區媽媽指導新住民包千粽　為榮民送暖、慰勞國軍

▲「萬粽愛心慶端午」活動號召新住民與社區媽媽親製粽子，送至榮民家中、慰勞國軍。。（圖／羅美玲服務團隊提供，下同）

▲「萬粽愛心慶端午」活動號召新住民與社區媽媽親製粽子，送至榮民家中、慰勞國軍。。（圖／羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

粽葉飄香、親情滿溢的端午佳節即將到來，中華民國長順慈善協會與南投縣新媳婦關懷協會日前舉辦公益活動，邀請新住民姊妹與社區長輩共同製作1000顆古早味粽子，並分送至榮民家中、國軍單位，展現同慶佳節的人情味及軍民團結精神。

「萬粽愛心慶端午」活動於5月25日登場，由新住民與社區長輩親手製作粽子，並進行捐贈典禮，26日由南投縣榮服處志工親送至榮民家中，後備指揮部與後備旅亦由長官送至單位慰勞國軍，榮服處處長王怡文及長順慈善協會理事長石智升、立法委員羅美玲與南投縣議員吳棋楠聯合服務處秘書蕭文進等人，也一起關懷鄰近的榮民，將美味和溫情送給長輩們。

▲「萬粽愛心慶端午」活動號召新住民與社區媽媽親製粽子，送至榮民家中、慰勞國軍。。（圖／羅美玲服務團隊提供）

▲「萬粽愛心慶端午」活動號召新住民與社區媽媽親製粽子，送至榮民家中、慰勞國軍。。（圖／羅美玲服務團隊提供）

石智升表示，該會歷年皆舉辦端午節關懷活動，此次除慶祝這個承載著傳統文化與歷史意義的節日，更要藉一顆顆美味的粽子，向一路走來為國家奉獻心力的榮民前輩與眷屬們，以及持續堅守崗位、守護家園的國軍官兵弟兄姐妹，表達最誠摯的敬意與感謝。

▲「萬粽愛心慶端午」活動號召新住民與社區媽媽親製粽子，送至榮民家中、慰勞國軍。。（圖／羅美玲服務團隊提供）

南投縣新媳婦關懷協會理事長吳東璇說，該會過去曾結合新住民姊妹在中秋節親手製作月餅，此次經由社區媽媽親手教導、學會製作古早味粽子，致贈給榮民、國軍與弱勢家庭，藉由節慶活動傳遞關懷，也希望促進新住民與在地社區的融合與情感聯繫。

王怡文表示，感謝主辦單位使榮民、眷屬於端節前夕感受社會温馨與關懷，期望各界善心團體、企業和在地宮廟等能攜手同心，使服務照顧資源更充沛，提升榮民眷的生活福祉；蕭文進表示，羅美玲與吳棋楠也長期關懷榮民及國軍活動，感謝新媳婦關懷協會及長順慈善協會長期耕耘地方公益，分別出資出力、製作出古早味的粽子贈與榮民及國軍，以跨越多元文化的融合傳遞傳統節慶的溫馨，讓端午更有節慶氛圍。

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