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洛杉磯8歲神童！　智商159堪比愛因斯坦

▲▼洛杉磯神童Landon Castillo，智商159與愛因斯坦相近。（圖／翻攝ABC7）

▲洛杉磯神童Landon Castillo，智商159與愛因斯坦相近。（圖／翻攝ABC7）

記者葉國吏／綜合報導　

美國加州奇諾崗 (Chino Hills) 的8歲男孩蘭登·卡斯蒂略 (音譯，Landon Castillo)智商高達159，將近愛因斯坦，引起各界注意，目前已經被美國門薩 (American Mensa)收入會員。

根據ABC7報導，蘭登的父母安德魯 (Andrew) 和珍妮佛·卡斯蒂略 (Jennifer Castillo)回憶，早在幼年時就發現他對學習有著驚人的吸收能力，能解決許多同齡孩子無法完成的複雜問題。今年9月進行智力測試後，蘭登的分數位於百分位排名第99，與物理學家愛因斯坦 (Albert Einstein)的智商相近。

在今年5月，蘭登正式加入美國門薩 (American Mensa)，成為該高智商社群的一員。此外，蘭登還獲得約翰·霍普金斯天才青少年中心 (Johns Hopkins Center for Talented Youth) 的資格，這裡曾培育過諾貝爾獎得主物理學家亞當·里斯 (Adam Riess)以及藝人女神卡卡 (Lady Gaga)。

蘭登儘管擁有超群的智力，但仍保有孩子天性。他喜歡尋找寶藏、乘坐火車，以及在後院淘金，這些都是父母為激發他的好奇心所設計的活動。他的夢想則是成為一名太空人，探索宇宙的奧秘。

蘭登的父親坦言，如何支持孩子的學習熱情並給予適當的資源是一項重大責任。卡斯蒂略一家目前專注於陪伴蘭登成長，期待有朝一日他能實現自己的太空夢。

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