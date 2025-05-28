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Meta Lalma開發團隊遭爆「大批出走」　外媒評：不再是領頭羊

記者蘇晟彥／綜合報導

AI時代加速科技巨頭間競爭，彼此為了搶佔AI先機都延攬大批人才進行開發，但根據外媒報導，Meta（臉書母公司）地AI團隊，也就是負責研究Llama模型的開發者大量離職，同時前往競爭對手 Mistral AI團隊，在2023年基礎論文中14位主要團隊成員僅剩下3位留在Meta，顯見Meta正面臨嚴峻的人才流失問題。

▼ Meta Llama團隊僅剩3人留在公司。（圖／路透）

▲▼ 臉書母公司Meta。（圖／路透）

根據外媒報導，Meta AI團隊，負責開發Lalma的主創14人中，從2023年至今僅留下3人，大多數前往法國新創公司Mistral AI的團隊中，直接變成「敵人」。根據《華爾街日報》報導，Meta 最大的 AI 模型 Behemoth 因內部對其性能和領導力的擔憂而延期。Meta 最新發布的 Llama 4 也得到了開發者褒貶不一的評價，許多人現在轉向行動更快的開源競爭對手，如 DeepSeek 和 Qwen，以尋求高端功能。

對此，許多在 Llama 初獲成功背後的研究人員，在發表那篇具里程碑意義的論文後，就陸續離開 FAIR，儘管 Meta 仍將 Llama 系列模型定位為其 AI 策略的核心。隨著這麼多原始架構師的離開，以及競爭對手在開源創新方面行動更快，Meta 現在面臨著在沒有建立團隊的情況下捍衛其早期領先地位的挑戰。

此外，儘管在 AI 領域投入了數十億美元，Meta 仍然沒有一個專門的「推理」模型，即一個專門用於處理需要多步驟思考、解決問題或呼叫外部工具來完成複雜命令的任務的模型。隨著 Google 和 OpenAI 等公司在其最新模型中優先考慮這些功能，這一差距變得越來越明顯，經過這兩年，Meta領先地位已經動搖，不再是行業引領者。

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