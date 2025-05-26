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男陷愛情陷阱淪車手　自首投案幫抓收水手…贓款藏壓轎金紅包

▲▼鼓山詐騙車手 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄男淪詐團車手，報警自首後幫警方誘出集團羅姓收水手，警方則在壓轎金紅包找出贓款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蘇姓男子（42歲）日前在網路結識陳姓女子後，迅速墜入情網，後來在陳女的引導下，蘇男竟成為詐團的車手，還到彰化取款成功，但蘇男收錢後直覺有異，於是到鼓山分局報案自首，並配合將詐團的收水手羅女（54歲）誘出，讓警方當場逮捕，警方發現羅女竟將收來的贓款，藏在壓轎金的紅包內，企圖掩飾罪行。

▲▼鼓山詐騙車手 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局鼓山派出所是在22日傍晚17時許接獲蘇男報案，稱其遭詐騙而成為詐騙集團面交車手，警方獲報後立即展開調查，並於23日15時，在鼓山一路將欲收水的羅女逮捕。

經了解，蘇男自稱於交友軟體認識一陳姓女子，並快速墜落情網，蘇男依據指示購買點數給該陳女後，陳女又指示蘇男於彰化地區收取9萬元現金，蘇男於返家途中覺察異常，決定向警方求助。

▲▼鼓山詐騙車手 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方受理後經深入調查發現確有其事，立即組成專案小組佈線埋伏，最終在雙方約定面交地點成功查獲欲收水之羅女，並於其車內發現羅嫌所收的贓款，均藏放在印有「壓轎金」字樣的紅包，警方查扣3800元及手機1支，當場將其逮捕。

全案訊後依涉嫌詐欺罪及違反《洗錢防制法》將羅女移送高雄地檢署偵辦，並建請法院羈押；蘇男亦依法函送偵辦。

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