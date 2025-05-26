副駕安裝超大螢幕！阿北淡定開車上國1　國道警察說話了

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

一名網友在爆料公社PO出影片，表示日前開車行經國道1號北向78K新竹湖口段時，發現鄰車的阿伯竟在副駕前安裝了超大的螢幕播放歌唱節目，另一邊還放了隻6吋手機，令人看了捏把冷汗。對此，國道公路警察局警方回應，目前尚未接獲報案或檢舉，籲請用路人開車務必遵守行車安全規定。

▲國道阿伯在副駕駛座安裝大螢幕播放歌唱節目。（圖／翻攝爆料公社）

網友上傳影片中，阿伯在副駕駛座安裝了超大螢幕，邊開車邊播放歌唱節目，另一邊還放了隻手機，而駕駛阿伯則是一臉淡定開車，目擊網友忍不住寫下「難得坐副駕就拍到的奇觀，13吋安卓機算什麼，20吋液晶電視加6吋手機雙螢幕才是頂級享受，希望阿伯今年不是78歲，流年不利。」

畫面曝光後引發網友熱烈討論，國道警方也回應，影片中事發地點為新竹湖口段，該車內右前座架設大螢幕播放影像，惟該車駕駛並未持續觀看螢幕影像，經民眾將行車影像張貼網路社群，目前本尚未接獲用路人報案或檢舉本案。

國道警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，應注意車前狀況，切勿因使用多媒體影音設備等3C產品而分心駕駛，以確保他人與自身用路安全。如有違反道路交通管理處罰條例規定，將於查證後依規定舉發。