24歲女自撞慘死驗出微量酒精反應　檢：抽血送法醫研究所確認

▲左營女騎士交通違規拒檢，一路逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市24歲謝姓女騎士25日凌晨連闖紅燈，遭巡邏員警示意停車受檢，但謝女拒檢並一路蛇行、闖紅燈，最後自撞人行道石墩身亡，警方查出謝女並非通緝犯，車內也無槍枝毒品等禁物，抽血檢驗測得0.09毫克，對此，檢方表示，檢察官於相驗時指示法醫抽血，送法醫研究所檢測酒精及毒品藥物反應。

車禍發生後，家屬對於開巡邏車的員警執法方式有疑義，相驗時當面向檢方對員警提出告訴，全案將依過失致死偵辦。

全案發生在25日凌晨1點多，左營分局員警執行巡邏勤務時，發現一部機車沿軍校路南往北直行，行經緯九路、緯六路路口時，連續闖了2個紅燈，因此開啟警示燈、警鳴器在後尾隨，並鳴警笛、擴音器廣播要求謝姓女騎士停車受檢。

▲左營女騎士交通違規拒檢，自撞人行道石墩。（圖／記者許宥孺翻攝）

追逐過程中，謝女拒絕停車接受盤查，持續沿路狂飆，沿路行駛在內快車道、闖紅燈、蛇行，有多種交通違規行為。警方一路追到楠梓區後昌新路時，謝女突自撞人行道石墩，經搶救後仍回天乏術。

檢方昨天下午於市立殯儀館進行相驗程序，謝女的媽媽、舅舅、哥哥到場，神情哀戚。謝母痛指警方追車速度太快，講到傷心處止不住淚水，直呼「我女兒很乖的，她沒有喝酒也沒有吸毒，她都沒有，為什麼警察要去追她？為什麼要一直追？」

檢方表示，相驗結果謝女是因車禍導致於頭部損傷，顱骨及多處骨折，全身多重創傷意外死亡，檢察官已開立相驗屍體證明書交付家屬，為謹慎起見，檢察官於相驗時指示法醫抽血，送法醫研究所檢測酒精及毒品藥物反應；另死者家屬於相驗時，已委由律師提起告訴，後續由檢察官分案調查。