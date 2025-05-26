遭辱「母豬奴隸」！北市3女議員收恐嚇郵件　碩士男判刑4月

▲3名女市議員遭匿名電郵性騷辱恐嚇，楊姓男子遭判刑4個月。（資料圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市民進黨籍女議員顏若芳、鍾佩玲以及國民黨籍女議員游淑慧頻收到匿名電子郵件，不僅內容涉及猥褻性字眼，還夾雜暴力威脅與性別貶抑語句，對外公開她們姓名及帳號羞辱，引發社會譁然。士林地院審理後，依恐嚇危害安全及公然侮辱等罪，判處楊姓男子有期徒刑4月，得易科罰金。

擁碩士學歷的楊男自去年8月底起，先後使用2組電子郵件帳號，大量寄發含有「母豬肉便器奴隸」、「趴著讓我幹」、「全部一起幹」等字眼的信件，收件人除3名市議員外，還包括數10名身份不詳的第三人，刻意揭露被害人身分與性別，發動公開羞辱與騷擾。部分內容甚至帶有死亡威脅，如「不服管教者，殺殺！」、「借一條人命不夠就再借第二條」。

▼楊男寄信恐嚇女性議員遭判刑。（圖／民眾提供）

3名議員分別在台北市大同、士林與信義區收信報警，警方循IP追查，去年10月持搜索票前往楊男住處查扣筆電與手機，內含完整寄信紀錄，楊當場坦承寄信。法院審理認定，楊行為具高度性別貶抑意涵，長達1個月反覆騷擾，嚴重侵害議員名譽與心理安全，且將侮辱性語句發送給特定他人，屬公然侮辱，罪證明確。

法官斥責，楊男擁有碩士學歷，卻肆意發洩情緒，持續攻擊3名女性民代，手段低劣，不僅造成她們身心創傷，也影響社會觀感，實屬不可原諒。考量其坦承犯行、無前科，但至今未與被害人和解，量處4月刑期，並宣告沒收涉案設備，以杜絕再犯。