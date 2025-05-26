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專治貪與怕！　達人揭AI投資3大優勢

投資達人市場先生認為，「投資AI化」能替投資人建立紀律，不會亂下投資決定。（翻攝自Mr.Market市場先生臉書粉專）

▲投資達人市場先生認為，「投資AI化」能替投資人建立紀律，不會亂下投資決定。（翻攝自Mr.Market市場先生臉書粉專）

圖文／鏡週刊

輝達創辦人黃仁勳來台引起騷動，AI成為最夯話題，其實，「投資AI化」早已是現在進行式，投資達人市場先生就分享，理財機器人具備客製化服務、投資門檻低及不受人為情緒影響優勢，對於需要建立投資紀律的人來說，是一大助力。

「輝達（NVIDIA）從晶片公司發展為基礎設施公司，現在成為AI基礎設施公司，公司30年來不斷重塑自我，從最初的3億美元晶片產業機會，發展到現在價值數兆美元的AI工廠與基礎設施產業。」NVIDIA共同創辦人、執行長黃仁勳點出AI重要性。

對此，證券法人也指出，AI產業依舊是未來的長期趨勢，是這個時代下的第4次工業革命，「黃仁勳一說出口，化解先前市場對AI產能過剩的疑慮，要從晶片公司轉型成AI基礎設施公司，這是一大轉捩點，重要性好比電力或能源公司，是不可或缺的存在。」

今年以來，全球股市因礙於美國總統川普的反覆關稅政策，不斷上沖下洗，投資人無所適從，何時該停損、轉換配置簡直難以判斷；要是能透過AI技術，在龐大的資料庫內快速篩選有用數據，且即時回應市場變化，一定能大幅降低投資人負擔。

「在市場動盪的時候，該積極頻繁調整還是冷靜等待，理財機器人會提供不同的操作建議，這對需要建立投資紀律的人來說非常有利。」投資達人市場先生、許繼元說明，「投資AI化」能替投資人解決不少煩惱，對沒時間、不想花力氣研究投資市場的投資人，也能靠機器人參與市場，最重要的是，不會亂下投資決定。

他進一步說明，以往配置資產會有理財顧問，但現在靠著AI協助就能安穩入睡，「理財機器人會判斷客戶風險承受能力和財務目標，給出最合適、客製化的投資建議。」他指出，理財機器人有3大優點：客製化服務、投資門檻低、不受人為情緒影響，「早期要銀行理財專員提供顧問服務，資產得達到一定門檻，理財機器人就相對親民。」以復華理財機器人為例，最低投資金額為12萬元，且投資組合再配置時，手續費皆為零。

事實上，銀行、投顧和投信公司推出的理財機器人能緩解投資焦慮，以復華投信「強勢通」為例，系統會根據景氣循環，自動調整股債配置比例，並從基金中選出現階段「相對強勢」的標的，要是科技類基金轉為強勢、債券配置變弱，系統就會自動發出再配置訊號，提醒調整投資組合的時間到了，投資人能參考建議選擇執行與否。


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