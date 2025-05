當《道德經》遇上AI：探索Vibe Coding的哲學基礎

▲《The Way of Code》以《道德經》的語氣書寫。(圖/翻攝官網)

記者吳立言/綜合報導

在人工智慧浪潮中,一本融合古老智慧與新時代程式思維的電子書《The Way of Code》悄然問世。這本由音樂製作人瑞克・魯賓(Rick Rubin)與AI公司Anthropic聯手推出的作品,嘗試用《道德經》的語言與哲學觀點來詮釋當代興起的「vibe coding」潮流。

所謂vibe coding,是一種以「直覺」與「語意」驅動的程式設計方式,開發者與AI對話、描述願景,由AI自動生成邏輯與程式碼。這不僅降低了進入門檻,也模糊了「寫程式」與「創作」的界線,讓編程過程更像是一場藝術性的共創。

《The Way of Code》不僅是一本技術書,更像一部詩意的修行指引。書中以《道德經》的語氣書寫,如以下這段章節節錄:

「不出戶,知天下;不不窺牖,見天道。

其出彌遠,其知彌少。

是以聖人不行而知,不見而明,不為而成。」

——改寫自《道德經》第四十七章,並註解:

「Vibe Coder knows without going, sees without looking, and accomplishes all without doing a thing.」

這段話巧妙地將《道德經》的「無為」精神映射到AI編程模式中:真正高明的創作者,不靠繁瑣的外在操作,而是透過意念、語言與AI共振,完成複雜的創作任務。Vibe coder不靠鍵盤敲擊、不追逐程式碼的精確控制,而是掌握「道」的流動,乘勢而為。

《The Way of Code》的發布也象徵著一種文化融合的試驗,東方哲學與西方科技的首次深度對話。魯賓在專訪中指出,「AI不會取代創作者,而是讓創作者重新學習什麼是『創作』。」此書目前可在官方網站免費閱讀,並包含互動式體驗,讀者可與AI對話、探索「無為而為」的vibe coding方式。

儘管此書獲得部分開發者與藝術創作者的好評,也有批評者質疑將《道德經》套入科技語境是否過於簡化,甚至可能誤解經典。然而,正如《道德經》本身所言「大象無形」,其價值或許正是這種開放、模糊又深刻的解釋空間。