留負評遭咖啡店肉搜公審　女客提告吞敗聲請自訴一審勝訴

▲咖啡廳留負評被肉搜，女客人聲請提自訴總算勝訴，但全案仍可上訴。（示意圖／記者黃彥傑翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

台北市一間韓系網紅咖啡店，2年前發生顧客不滿低消規定留下負評，卻遭業者肉搜公審加外貌嘲笑，女客提告公然侮辱、著作權法等罪敗訴，聲請再意又遭高檢署智財分署駁回，不服再向法院聲請提自訴。桃園地方法院近日審結，認定業者違反《個人資料保護法》判處4月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。民事求償部分則另案審理中。

本案可追溯至2023年5月15日下午，陳姓女子用餐後欲找咖啡店稍作休息，走入位於台北市大同區民權西路巷內、風格為韓系的咖啡店，點購一杯售價140元的燕麥奶拿鐵。店員告知店內有「低消200元」規定，陳女於是加點60元棉花糖餅乾，但被告知「今日未供應」。因陳女已吃飽且無人可分食其他品項，遂選擇離店，並對店員表示，「不好意思，我不消費，以後也不會進來了。」她事後在Google評論留下1星負評，指出該店品項不齊全，不願再度消費。

▲▼店家看見負評後，在IG公開陳女照片，甚至狂發30多篇文章（限時動態）公審。（圖／翻攝自臉書）



未料，咖啡店負責人對負評不滿，竟在未經同意下，從社群平台搜尋並擷取陳女的個人資料與照片，在該店Instagram帳號上公開張貼，另於Facebook上分享其個人頁面截圖，內容包含姓名、特徵、學歷等資訊，並以限時動態發佈逾30篇公開評論，甚至嘲諷陳女與其親友的外貌。

法院審理時，被告咖啡店負責人坦承張貼相關圖片與資訊，但主張自己並無違法，聲稱是因Google評論出現兩名未曾消費者的1星評論，導致情緒激動，發文「為員工澄清與辯護」。辯護律師則表示，被告僅是以店內監視畫面與網路可得資訊發言，無故意違法。

不過法院認為，被告下載並組合陳女照片與個資後公開發布，已嚴重侵犯個人隱私，且在陳女明確要求刪除後，仍繼續發佈，並配以文字引導大眾對她產生負面觀感。上述行為違反《個人資料保護法》，構成犯罪。

法官另指出，被告咖啡店負責人任意公開陳女及另2人個資，顯示對隱私權無基本尊重，且於審理期間始終否認犯行、無悔意，亦未與受害者和解或取得原諒。綜合考量其學歷、目前待業狀況與經濟能力，以及陳女請求從重量刑，最終判處4月徒刑，可易科罰金。案件仍可上訴，相關民事賠償則由另案進行審理。