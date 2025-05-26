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AI投資革命！　台理財機器人規模可望衝破200億

黃仁勳炫風來台，AI話題熱度再起，他強調，機器人將是未來的經濟核心。（鏡報新聞網董孟航）

▲黃仁勳炫風來台，AI話題熱度再起，他強調，機器人將是未來的經濟核心。（鏡報新聞網董孟航）

圖文／鏡週刊

AI技術導入理財領域，投資操作變得更輕鬆，統計數據顯示，投資人對AI理財顧問接受度越來越高，且在金管會政策鬆綁利多加持下，今年全年資產規模有機會衝破200億元大關。

NVIDIA（輝達）共同創辦人、執行長黃仁勳炫風來台，AI話題熱度再起，特別是結合機器人相關應用，都將為各產業注入新動能，「機器人將是未來的經濟核心。」黃仁勳登高一呼，市場都認同，第4次工業革命即將來臨。

事實上，機器人並不單指人形機器人，只要透過AI技術、大數據分析、大量取樣或即時偵測環境變化都算。在投資理財領域中，系統利用演算法等相關技術，為投資人提供客製化建議、建立風控制度，例如能隨時偵測投資市場變化的理財機器人，就讓投資人操作更輕鬆。

根據金管會證期局統計，截至今年第1季，全台有17家業者有理財機器人服務，累積規模達新台幣131.11億元，較去年（2024）同期上升49.72％，累計客戶數年增15.22％、突破21.6萬人，2025年全年資產規模可望突破200億元關卡；其中，理財機器人業務在今年第1季的季增幅17.03％，多了19億元，凸顯在科技導入下，投資理財變得更簡單，投資人接受度也大幅提高。

另外，政府逐漸放寬監理機制也是促成產業發展的一大助力。金管會最早在2017年發布「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務作業要點」並開放機器人理財業務，2021年放寬「自動再平衡交易」規範，去年（2024年）10月，「機器人理財監理原則」正式納入「證券投資顧問事業管理規則」，讓原屬於自律規範的法令位階拉高一個層次，監理制度更嚴謹。

透過AI技術、大數據分析、大量取樣或即時偵測投資環境市場變化，理財機器人對一般投資人來說非常友善。

▲透過AI技術、大數據分析、大量取樣或即時偵測投資環境市場變化，理財機器人對一般投資人來說非常友善。

盤點理財機器人服務業者，以銀行業9家為最多，投顧和投信各有4家，其中最受投資人關注的當屬復華投信推出的理財機器人「強勢通」，不僅會依據市場當下變化、景氣循環位階等條件提供投資人資產配置建議，期間內還會不斷調整配置比例和區域，尋找超跌或被低估市場，且不主動停利，讓長期持有的投資人能完全參與市場。尤其對於無暇盯盤也不知如何決定買賣點及標的的上班族來說，更是省時有效率的機制。

觀察「強勢通」理財機器人的運作，以大數據及計量模型分析、執行海量運算和矩陣比對，通過4個系統化步驟汰弱留強並優化投資組合，先挑選強勢的股、債市場，再找出強勢區域，不斷監控市場多空訊號，每天檢視資產配置績效再提出合適的投資建議。要是市場波動太大，AI理財顧問也能提供決策建議，或啟動再平衡及再配置，讓投資人能迅速回應市場。


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