會議過多加上AI工具濫用　2025最新報告揭示企業效率雪崩式下滑

▲開會太多、AI濫用正拖垮企業效率，員工倦怠感與離職率同步攀升。（圖／ChatGPT生成）

記者吳立言／綜合報導

2025年多項全球性研究顯示，企業內部的會議過度召開與人工智慧工具的錯誤使用，正加劇組織效率下降。員工工作量未減反增，甚至引發倦怠與離職潮，成為企業營運中不容忽視的警訊。

根據協作工具公司Flowtrace今年發布的《2025年會議現況報告》，全球員工平均每年花費392小時參與各類會議，相當於約15%的工作時間。然而，高達67%的會議被員工認為是「無效」的，無法帶來決策或產出。報告中指出，92%的知識工作者在會議期間進行多工處理，顯示會議已非專注溝通的管道，而成為分散注意力、阻礙工作的常態。「會議疲勞」現象也浮上檯面，根據《哈佛商業評論》報導，近九成員工表示在會議結束後感到倦怠或思緒混亂，被戲稱為「會議宿醉（Meeting Hangover）」。

同樣在今年發布的研究中，來自印度《經濟時報》的報導指出，針對25,000名跨產業員工進行的分析發現，儘管AI應用正加速導入，對生產力提升的實質貢獻卻相當有限。無論在工作時長、薪資變動或產能表現上，均未見顯著改善。

另一份由Betterworks進行的2025年人力資源調查指出，78%的AI高頻使用者正積極尋找新工作。主要原因在於AI工具導入後，「缺乏明確的使用指引與足夠訓練，反讓員工需花額外時間審核AI產出或補救錯誤」，大幅增加負擔。

研究人員在arXiv預印平台上發表的論文則進一步指出，當會議過多與AI應用混亂並行時，企業內部將陷入流程中斷與決策延誤的惡性循環。原本應加速協作與創新的工具，反成為降低生產力的主因。

更令人憂心的是，這些現象可能正加劇員工心理壓力與離職意圖。根據調查，許多員工對目前的工作安排感到「過度工具化」、「沒有思考空間」，尤其在未經完善設計的AI介入下，往往需承擔額外審查與糾錯責任。

面對這波效率崩解潮，企業該如何應對？專家提出以下三項建議：

◆減少不必要會議：推動「無會議日」政策，或要求會議前明確議程與目標，以避免流於形式。

◆為AI導入設立明確準則與訓練制度：包括內容審查機制、應用場景限制，以及使用者教育資源。

◆重設協作流程：避免AI或會議變成「每件事都要介入」的萬用解方，應依部門實際需求調整。

例如Salesforce實施的「無會議週」，SAP則選定每週五為「會議自由日」，均有助於釋放員工的專注力與創造力。另一方面，許多企業也開始提供內部AI技能課程與情境模擬，協助員工將AI「用對地方」，而非「過度倚賴」。企業營運環境充滿變動，如何「用好工具、開對會議」，已成為組織競爭力的關鍵分水嶺。否則，再先進的技術與系統，也可能成為拖慢效率的隱形包袱。