　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

會議過多加上AI工具濫用　2025最新報告揭示企業效率雪崩式下滑

▲▼工作,上班族,示意圖。（圖／ChatGPT生成）

▲開會太多、AI濫用正拖垮企業效率，員工倦怠感與離職率同步攀升。（圖／ChatGPT生成）

記者吳立言／綜合報導

2025年多項全球性研究顯示，企業內部的會議過度召開與人工智慧工具的錯誤使用，正加劇組織效率下降。員工工作量未減反增，甚至引發倦怠與離職潮，成為企業營運中不容忽視的警訊。

根據協作工具公司Flowtrace今年發布的《2025年會議現況報告》，全球員工平均每年花費392小時參與各類會議，相當於約15%的工作時間。然而，高達67%的會議被員工認為是「無效」的，無法帶來決策或產出。報告中指出，92%的知識工作者在會議期間進行多工處理，顯示會議已非專注溝通的管道，而成為分散注意力、阻礙工作的常態。「會議疲勞」現象也浮上檯面，根據《哈佛商業評論》報導，近九成員工表示在會議結束後感到倦怠或思緒混亂，被戲稱為「會議宿醉（Meeting Hangover）」。
同樣在今年發布的研究中，來自印度《經濟時報》的報導指出，針對25,000名跨產業員工進行的分析發現，儘管AI應用正加速導入，對生產力提升的實質貢獻卻相當有限。無論在工作時長、薪資變動或產能表現上，均未見顯著改善。

另一份由Betterworks進行的2025年人力資源調查指出，78%的AI高頻使用者正積極尋找新工作。主要原因在於AI工具導入後，「缺乏明確的使用指引與足夠訓練，反讓員工需花額外時間審核AI產出或補救錯誤」，大幅增加負擔。
研究人員在arXiv預印平台上發表的論文則進一步指出，當會議過多與AI應用混亂並行時，企業內部將陷入流程中斷與決策延誤的惡性循環。原本應加速協作與創新的工具，反成為降低生產力的主因。

更令人憂心的是，這些現象可能正加劇員工心理壓力與離職意圖。根據調查，許多員工對目前的工作安排感到「過度工具化」、「沒有思考空間」，尤其在未經完善設計的AI介入下，往往需承擔額外審查與糾錯責任。
面對這波效率崩解潮，企業該如何應對？專家提出以下三項建議：

減少不必要會議：推動「無會議日」政策，或要求會議前明確議程與目標，以避免流於形式。

◆為AI導入設立明確準則與訓練制度：包括內容審查機制、應用場景限制，以及使用者教育資源。

◆重設協作流程：避免AI或會議變成「每件事都要介入」的萬用解方，應依部門實際需求調整。

例如Salesforce實施的「無會議週」，SAP則選定每週五為「會議自由日」，均有助於釋放員工的專注力與創造力。另一方面，許多企業也開始提供內部AI技能課程與情境模擬，協助員工將AI「用對地方」，而非「過度倚賴」。企業營運環境充滿變動，如何「用好工具、開對會議」，已成為組織競爭力的關鍵分水嶺。否則，再先進的技術與系統，也可能成為拖慢效率的隱形包袱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
618 2 7518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
火燒陽明山兇手找到了　國研院：全台已拆光
華語片等10年！舒淇、易烊千璽《狂野時代》坎城奪獎　趙又廷台
快訊／高雄24歲女騎士凌晨拒檢加速逃　自撞重傷
快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝
快訊／桃園晚間破千戶停電！台電回應了：造成不便深感抱歉
快訊／林昀儒、高承睿勇闖世錦賽金牌戰　扳倒世界第1法國組合

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

會議過多加上AI工具濫用　2025最新報告揭示企業效率雪崩式下滑

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

【追撞驚魂】台中男撞飛外送員又搜出K他命

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

會議過多加上AI工具濫用　2025最新報告揭示企業效率雪崩式下滑

X全球大當機！　馬斯克喊話：重回全年「24小時待命」工作模式

Nissan考慮「賣家產籌資金進行重整」！橫濱總部售後回租估值曝光

4大偽健康食物！　恐血糖失控、體重暴增

會議過多加上AI工具濫用　2025最新報告揭示企業效率雪崩式下滑

美台戰略關係受中威脅　美議員：華府應加速對台軍售

「豐沛水氣」準備入梅！　下波鋒面時間曝

台南安平店家凌晨火警　出動20輛消防車46人

快訊／高雄24歲女騎士凌晨拒檢加速逃　自撞重傷

天蠍座面對挑戰！12星座最新運勢　水瓶急需獨處

中華民國是主權獨立國家　承認漢族或中華民族有何不妥？

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

AI科技熱門新聞

Google AI Studio五大升級一次看！

台廠奪美超微大單！　6年佈局卡位AI終於開花

快訊／美媒爆：輝達再幫中國特製晶片

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能

GPT-4.1重磅登場！

NotebookLM手機App正式上線

輝達AI超級小電腦開放預購　售價13萬

Anthropic發表Claude Opus 4模型

Google I／O發表會3大重點一次看：AI升級「全能代理人」

吳恩達揭開大企業加速AI轉型密碼

Cursor Pro推學生一年免費福利

Jony Ive與OpenAI聯手新計畫曝光

AI伺服器退燒　台灣「代工大咖」恐淪茅山道士

Gemini新增鏡頭與螢幕分享功能

更多熱門

相關新聞

快訊／輝達推中國版Blackwell晶片　價格砍半

快訊／輝達推中國版Blackwell晶片　價格砍半

路透社報導，輝達（Nvidia）準備針對中國市場推出一款基於Blackwell架構的新款AI繪圖晶片，規格相對簡化、價格大幅低於現行H20晶片，預計最快將於6月啟動量產。

出席COMPUTEX半導體論壇　林佳龍：AI時代深化台美科技夥伴關係

出席COMPUTEX半導體論壇　林佳龍：AI時代深化台美科技夥伴關係

AI威脅工程師「揭你婚外情」！

AI威脅工程師「揭你婚外情」！

台股周線中止連5紅　後市面臨端午連假、關稅不確定因素

台股周線中止連5紅　後市面臨端午連假、關稅不確定因素

從三峽車禍與AI防酒駕　談智慧駕駛的未來防線

從三峽車禍與AI防酒駕　談智慧駕駛的未來防線

關鍵字：

AI競爭力企業轉型AI運用

讀者迴響

熱門新聞

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

林昀儒、高承睿挺進世錦賽金牌戰

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

網美與583男發生關係私處出血！未婚夫反應曝

水電工性侵人妻！賠百萬仍要關

中醫曝這波新冠易併發「急性喉炎」

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬

羅小白當媽掉粉！被勸「別再發小孩」吐實情

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面