母再婚生了弟弟就不管她　女兒還被告討每月1萬扶養費

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名婦人阿美（化名）與第一任丈夫生下一名女兒，離婚之後又與第二任丈夫生下一名兒子，如今她已經結束第二段婚姻，加上罹患多種疾病，因此希望女兒每個月給付1萬元扶養費。但由於阿美自兒子出生之後，就未再探視過女兒，沒有盡到身為人母的責任，最終被法院裁定駁回聲請，同時免除女兒對她的扶養義務。

▲阿美再婚生下兒子之後，就再也沒有探望過與第一任前夫所生的女兒。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿美在判決書中主張，她與第一任丈夫生下一名女兒，後來兩人離婚，女兒由丈夫單獨監護，大約2年之後，她與第二任丈夫結婚並生下一名兒子，但這段婚姻僅維持短短4年就結束了；如今她身體狀況不佳，患有多種疾病，無法久站，沒有工作謀生能力，名下也沒有任何財產，想申請低收入戶補助又因資格不符未能獲得核准，這才決定提告要求女兒每個月支付1萬元扶養費。

阿美的女兒表示，雙親離異之後，母親雖然曾到學校探視她，但都是好久才一次，後來母親生下同母異父的弟弟，就再也沒有來看她了，母親無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，因此她希望法官能免除她對母親的扶養義務。

負責審理此案的法官表示，經查，阿美與第一任丈夫離婚之後，確實沒有再照顧或扶養過女兒，屬於無正當理由未盡扶養義務且情節重大，考量到母女倆均同意由法院裁定免除女兒對母親的扶養義務，最終裁定駁回阿美的聲請，同時免除女兒對她的扶養義務，全案仍可抗告。