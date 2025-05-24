SBL「4冠中鋒」加盟3個月被資遣　怒告台中太陽隊獲賠227萬

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蘇柏彰加盟3個月被資遣　怒告台中太陽隊獲賠227萬

▲▼SBL新莊例行賽,台啤vs.富邦。蘇柏彰（圖／記者李毓康攝）

▲前職籃球員蘇柏彰（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

曾奪下SBL總冠軍四度的前職籃球明星蘇柏彰，因T1聯盟台中太陽隊解散事件，與球隊母公司震傑體育娛樂公司對簿公堂。蘇柏彰要求支付剩餘薪資227萬餘元，經台中地方法院審理，判決震傑公司需賠償該金額，案件可上訴。

根據判決書指出，蘇柏彰2023年7月加盟T1聯盟台中太陽隊，卻在短短三個月後，因球隊解散，正式告別職籃舞台。太陽隊母公司震傑公司資遣所有隊職員，並以存證信函告知蘇柏彰終止合約。然而，蘇柏彰主張，公司未能提供重大事由終止合約的證據，且球隊解散後，他仍願意提供勞務，卻遭公司拒絕。因此，他依合約向震傑公司請求支付剩餘薪資共227萬4825元。

震傑公司則辯稱，球隊因T1聯盟更改財務規定，未能取得第三季參賽資格，導致解散，並非公司的過失。此外，T1聯盟已於2023年停止營運，旗下球隊分別轉至新成立的TPBL聯盟或既有的P⁺聯盟，震傑公司認為，基於重大事由，解散球隊並終止合約屬合法行為。

法官審理後指出，T1聯盟於2023年6月通過新賽季資格審查原則，要求球隊增提2000萬元保證金及提交5000萬淨值財務資料。震傑公司雖簽署保證書，但未能如期履行相關條件，導致太陽隊喪失參賽資格。法官認定，震傑公司對球隊失去資格存在過失，因而必須支付蘇柏彰剩餘薪資227萬餘元。案件仍可上訴。

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