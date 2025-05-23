Anthropic推出四大API新功能　助攻開發者打造更強AI代理

▲Anthropic針對旗下Claude模型的開發API釋出四項全新功能。（圖／Anthropic）

記者吳立言／綜合報導

生成式AI公司Anthropic今（23日）宣布，針對旗下Claude模型的開發API釋出四項全新功能，包含程式碼執行工具、MCP 遠端連接器、Files API與延長版提示快取機制，為開發者打造更強大、更靈活的AI代理。本次API更新包含以下四大功能：

※程式碼執行工具（Code Execution Tool）

開發者現可透過Claude執行Python程式碼，用於資料分析、圖表繪製、報表自動化等。此功能讓Claude不只是寫程式，而是能直接進行財務建模、統計分析、科學模擬等進階運算。每天免費50小時，超過後每小時收費0.05美元。

※MCP 遠端連接器（MCP Connector）

開發者可將Claude快速連結至如Asana、Zapier等第三方MCP伺服器，無需自行撰寫客製化橋接程式。Claude可自動擷取工具、執行指令、處理錯誤並回傳結果，極大降低整合難度。

※Files API

支援上傳並跨多次對話重複使用文件，如技術文件、資料集或知識庫。不僅可節省每次重傳成本，亦支援與程式碼執行功能整合，直接產生視覺化成果。

※延長版提示快取（Extended Prompt Caching）

提供1小時快取TTL選項，遠勝以往僅有5分鐘，大幅降低成本（最多可降90%）與延遲（減少85%）。適合長流程、多步驟代理任務，讓AI可維持完整上下文。

Anthropic表示，此次新功能將與既有的網路搜尋、引文功能並列，成為Claude API建構AI智能代理的重要支柱。無論是用於企業內部協作、分析報表，還是自動化文件處理，這些升級均可助開發者更快速部署應用、控制成本。新功能現已於Anthropic API公開測試版上線，開發者可參考官方文件，或透過開發者大會影片深入了解實際應用場景。