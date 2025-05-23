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氣象署導入AI地震預警　有效避免誤報「2關卡優化中」

▲▼氣象署說明AI運用在地震預報上。（圖／取自氣象署臉書）

▲氣象署說明AI運用在地震預警上。（圖／取自氣象署臉書）

生活中心／綜合報導

人工智慧時代，AI不只會寫文章、畫圖、聊天，也可以精進地震預警。氣象署指出，靠著全台密集的地震觀測網，AI每秒接收大量數據，透過歷史資料訓練，抓出不同地震的分布特徵，幫忙判斷警報該不該發，能有效避免誤報，但要更準確地判斷震度分布和警報範圍，還在持續優化中。

氣象署在「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專指出，地震預警是什麼？跟「地震報告」不一樣，地震預警的任務是在地震發生後，搶在強震到達前，用最快的速度告訴你有沒有可能造成災害？所在位置災害多嚴重？讓可能受影響的地區能有幾秒鐘至十幾秒的反應時間，「早個幾秒，就可能救人一命！對防災應變來說，真的很關鍵！」

AI 要幫忙「報地震」，得先學會兩件事，第一是辨識真正的地震訊號，排除施工、車流等雜訊（別讓誤報嚇壞大家），第二則是判斷要不要發警報、該警示哪些縣市。氣象署表示，「靠著全台密集的地震觀測網，AI每秒接收大量數據，透過歷史資料訓練，它能抓出不同地震的分布特徵，幫我們判斷警報該不該發、怎麼發！」

氣象署說明，AI在「辨別是不是地震」這一關，表現相當不錯，能有效避免誤報，但要更準確地判斷震度分布和警報範圍，還在持續優化中，未來目標是讓警報更精準、更即時守護大家的安全，期待AI成為地震預警的最強助手，讓科技真正成為守護台灣的超前部署。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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