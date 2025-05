Cursor搶先導入Sonnet 4模型　AI編程實力全面升級

▲Cursor搶先搭載Sonnet 4精準模型。(圖/CURSOR)

記者吳立言/綜合報導

隨著Claude Sonnet 4模型於今(23 日)正式對外發布,開發者工具平台Cursor宣布成為首波支援該模型的應用方之一。透過整合Sonnet 4強化的語意理解與程式邏輯推理能力,期望為全球開發者打造更流暢、高效的AI協作體驗。

Cursor宣布,其平台現已全面支援最新的Claude Sonnet 4模型,並對其程式能力表達高度肯定,認為此版本不僅優於前代Sonnet 3.7,在理解大型程式碼庫與控制回應方面也表現出色,有望成為業界最新的編碼標竿。

Sonnet 4 is available in Cursor!



We've been very impressed by its coding ability. It is much easier to control than 3.7 and is excellent at understanding codebases.



It appears to be a new state of the art. pic.twitter.com/cuoLcwRul4