Cursor搶先導入Sonnet 4模型　AI編程實力全面升級

▲Cursor搶先搭載Sonnet 4精準模型。（圖／CURSOR）

記者吳立言／綜合報導

隨著Claude Sonnet 4模型於今（23 日）正式對外發布，開發者工具平台Cursor宣布成為首波支援該模型的應用方之一。透過整合Sonnet 4強化的語意理解與程式邏輯推理能力，期望為全球開發者打造更流暢、高效的AI協作體驗。

Cursor宣布，其平台現已全面支援最新的Claude Sonnet 4模型，並對其程式能力表達高度肯定，認為此版本不僅優於前代Sonnet 3.7，在理解大型程式碼庫與控制回應方面也表現出色，有望成為業界最新的編碼標竿。

Sonnet 4 is available in Cursor!



We've been very impressed by its coding ability. It is much easier to control than 3.7 and is excellent at understanding codebases.



It appears to be a new state of the art. pic.twitter.com/cuoLcwRul4 — Cursor (@cursor_ai) May 22, 2025

Cursor於社群媒體X（前推特）發文指出，「Sonnet 4在Cursor平台上已全面開放。我們對它的程式設計能力印象深刻，較前一代更容易控制，且在理解整體程式碼架構上表現優異。」

Cursor是一款專為開發者打造的AI編輯器，致力於整合強大的語言模型以提升程式撰寫效率。此次導入的Sonnet 4模型由Anthropic開發，屬Claude系列，主打更強的邏輯推理與精準控制能力。

這項更新已全面上線，使用者現在可於Cursor平台中直接體驗Sonnet 4的強大功能。Cursor強調，這將進一步強化開發者在實際軟體工程任務中的AI助力，特別是在處理複雜專案與大型程式碼庫時，將能帶來更高效的協作與開發體驗。