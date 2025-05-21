Google「Gemini Live」新增即時鏡頭、螢幕分享　強化互動體驗

▲Gemini正式支援「即時鏡頭畫面（Live Camera）」與「螢幕分享（Screen Sharing）」功能。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google 今（21日）於開發者大會正式宣布，旗下AI助理Gemini正式支援「即時鏡頭畫面（Live Camera）」與「螢幕分享（Screen Sharing）」功能，開放使用者即刻體驗。這代表Gemini不僅能理解文字與語音輸入，現在更具備「看見現場」與「即時協作」的能力。

使用者透過手機鏡頭拍攝眼前物品，Gemini即可即時辨識畫面內容並給予回應，例如幫忙解讀說明書、分析物品種類、或提供步驟指導。而螢幕分享功能則能讓Gemini看到使用者手機或電腦畫面，並針對操作內容提供協助，像是設定教學、表格編輯、翻譯文件等。而在現場，Google也透過影片「實機示範」該功能，只看到在路上隨處看到的東西，Gemini都可以協助糾正並查訊，像是詢問「為什麼路邊會有包裹」，Gemini就即時糾正「這是電箱，不是包裹」。

Google表示，這次更新是Gemini 向「多模態AI助理」進化的重要一步，讓AI更能理解使用者所處的真實情境，強化語言以外的互動能力，推動日常應用場景升級。