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從教育現場到企業應用！愛比科技以「AI語意技術」走向國際舞台

▲▼ COMPUTEX,台北國際電腦展,愛比科技,AI,語意,企業解決方案 。（圖／品牌提供）

▲愛比科技以全新定位「AiB」於台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2025正式亮相，總經理李信宜率領團隊於現場介紹即時語音翻譯、智慧攝影機、聲紋分離麥克風與企業知識庫建構服務等核心技術。（圖／品牌提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

在全球數位轉型加速與生成式AI迅速發展的浪潮下，以視訊教學與會議設備起家的「愛比科技」，於「台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2025」以全新定位「AiB」正式亮相。會中也展示旗下四大核心技術品牌以及五大主題體驗區，讓參訪者體驗涵蓋即時語音翻譯、智慧攝影機、聲紋分離麥克風與企業知識庫建構服務等核心技術。

四大核心品牌齊發
打造企業AI應用全解決方案
董事長洪裕鈞主張「設計即整體使用體驗」思維，從產品界面、操作流程到資料串接皆以人為本，推動技術與設計並進。總經理李信宜亦表示，公司不單以硬體銷售為主體，而是由設計軟體驅動技術發展，讓AI服務能真正融入日常工作與教育場域，協助企業機構解決溝通與知識、技術傳承等實務挑戰。「更重要的是，我們在資料安全方面提供高度保障，所有服務皆不經過中國伺服器，符合台灣與海外市場對資訊安全的嚴格要求。」

展會首度完整揭示旗下四大核心品牌，包括開發AI感知擷取裝置的「IPEVO」，提供即時語音轉錄、翻譯與摘要，並支援多語溝通的「Vurbo.ai」，導入地端 RAG 檢索式生成架構、協助企業整建資料庫的「AIEQ」，以及能協助企業配置AI機器人，以語意處理客服、查詢、訓練等智慧任務的「Agent I」。

目前，Vurbo.ai已成功與佛光山合作開發出「佛教語意翻譯系統」，同時也與台灣Panasonic、崇越科技、義享天地、晶華酒店、行競科技及洪建全基金會等單位合作，協助建構企業知識平台，展現語意理解與智慧應用的實戰成果。

▲▼ COMPUTEX,台北國際電腦展,愛比科技,AI,語意,企業解決方案 。（圖／品牌提供）

一對多網頁翻譯功能登場
「聲紋分離技術」精準辨識多人會議、日本敬語
過去透過語音辨識與即時翻譯技術，愛比科技已成功打入美國教育市場，多數應用於K12（幼稚園至高中）的教育現場。李信宜表示，「我們的系統可以協助學校進行遠距教學，同時支援七到八種語言的翻譯，讓外籍學生或新移民能理解課程內容，也能讓遠端的教師透過360度攝影機掌握學生學習狀況。」

近年，面對企業機構對於語言溝通與知識整理的迫切需求，愛比科技更聚焦於AI會議助手與語音智慧服務等核心服務，整合語音辨識、翻譯、內容分析等多項功能，打造一套貼近現場應用的智慧解決方案。

此次展會的亮點之一，是全新推出的網頁版一對多翻譯系統。透過這項技術，主持人無需要求民眾下載APP，只需掃描QR Code，即可透過手機或平板裝置即時收聽多語翻譯內容。李信宜解釋，「過去在現場推廣時我們發現，要全體群眾都下載是有難度的，但語言翻譯又是不可或缺的功能，因此我們在設計上讓參加民眾只需掃碼就能立即使用，大幅降低參與門檻。」

實際應用上，團隊也發現在多人會議或是日語會議，常有語音來源混雜、辨識不清等問題。「像日文敬語在處理上極為細膩，這就必須依賴語音分離技術才能準確翻譯。」會場也展示愛比科技的聲紋分離麥克風技術，能有效分離多方語者聲音，並進一步提高敬語、語意等準確判斷。

▲▼ COMPUTEX,台北國際電腦展,愛比科技,AI,語意,企業解決方案 。（圖／品牌提供）

AIEQ助攻企業知識傳承
語意查詢系統讓企業＆使用者應用更直覺
除了即時語言翻譯，愛比科技亦投入企業知識建構系統的開發，協助用戶保存並應用資深人員的操作經驗。李信宜指出，許多中大型企業擁有大量靠經驗累積的操作流程與零件配置資料，卻往往隨著資深員工退休而面臨流失風險。「以我們的客戶台灣Panasonic來說，企業旗下的老師傅熟知如何處理上百種型號、數千個零件，但經驗無法快速交接，透過AIEQ的地端RAG架構，便將這些內容轉為語音與文件資料，再交由AI進行訓練。」

如此，無論是菜鳥新人想查詢維修步驟或組裝建議，或是專案PM、人資HR想調閱過往資料，「比起傳統只能靠檔名搜尋，我們的Agent I系統支援語意查詢，讓使用者能用接近日常語言的方式找資料。」包括從去年開始即在義享天地導入的「智慧導覽客服」，客戶可以像和朋友聊天一般，輸入「今天想吃辣」，AI就能快速推薦餐廳選項，甚至還能幫忙安排逛街行程與停車資訊。

隨著AI應用需求快速成長，愛比科技目前也欲擴大徵才，並瞄準文學院與跨領域專業人士，希望能持續強化語意資料處理與國際市場佈局。李信宜也強調，「我們不只協助企業將自有品牌與AI功能整合，我們更願意主動幫助客戶打包服務成產品，讓他們能夠以自己的品牌推廣出去。對我們來說，客戶不只是客戶，而是可以一起合作成長的夥伴！」

▲▼ COMPUTEX,台北國際電腦展,愛比科技,AI,語意,企業解決方案 。（圖／品牌提供）

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