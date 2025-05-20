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快訊／接小孩下課遭撞亡！三峽女騎士一雙兒女沒了媽…夫心碎招魂

▲三峽重大事故，洪姓女騎士家屬招魂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲洪姓女騎士一雙兒女及丈夫心碎現身招魂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、黃彥傑、戴若涵／新北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日放學時間發生車輛暴衝事故，一共造成3人死亡、12人輕重傷！其中一名40歲洪姓女騎士事發當時要前往北大國小接小孩放學，孰料，卻遭遇死劫，20日下午遺體移置殯儀館後，家屬前往事發地點招魂。

警消19日下午4時04分接獲報案，北大國小旁發生嚴重事故，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，多名學童倒臥路面，救護人員緊急進行CPR搶救，現場共15人輕重傷，其中2名12歲劉姓、吳姓女童經緊急送醫搶救後宣告不治，另有一名40歲洪姓媽媽當時要前往北大國小接女兒也挨撞，經急救2個半小時宣告不治，全案累計3死12傷。

▲三峽重大事故，洪姓女騎士家屬招魂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

透過後方行車紀錄器可發現，肇事的78歲余姓駕駛事發當時車速相當快，先是擦撞上一名腳踏車騎士後，隨後從後方猛力撞上洪姓女騎士，由於撞擊力道強大，洪女當場連人帶車噴飛，隨後重摔落地失去呼吸心跳，馬路上留有大灘血跡，而她的機車則是嚴重毀損，車殼碎片炸噴滿地。

據了解，洪姓女騎士育有一雙兒女，事發當時她正在前往北大國小接送女兒放學的路上，不料，卻在國光街、國成街口挨撞，當場失去生命跡象。稍早洪女的丈夫、兒女現身事故現場進行招魂，只見招魂幡上綁著黑色格子襯衫，氣氛一片哀戚，令人鼻酸。

▲三峽重大事故三死，兩名女學生家屬重回現場招魂。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲三峽重大事故三死，兩名女學生家屬重回現場招魂。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲三峽重大事故三死，兩名女學生家屬重回現場招魂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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