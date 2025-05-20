　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「拜託妹妹妳動一下」！民間救護車狂CPR淚崩：對不起我盡力了

▲▼ 。（圖／）

▲有民間救護車支援北大國小前嚴重車禍事故，在救援期間忍不住淚崩，「對不起，我盡力了」。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

新北市三峽區北大國小前19日下午發生嚴重車禍事故。一名78歲余姓老翁駕車行經該處時，突因不明原因暴衝，整輛車闖紅燈猛力撞上正好下課正在行經該處的學童與家長們，造成15人受傷、3人死亡的慘案。對此，當時獲報前來支援的民間救護車回想起緊急到場時，現場全是「滿地考卷、滿地血跡」，而看到當下一名女學生明顯無生命跡象，有民眾在一旁緊急幫實施CPR，他當即上前交接，依過去經驗判斷，他知道「妹妹可能真的沒辦法了」，但當時只有一個想法，「妹妹妳動一下就好，只要動一下，拜託妳」。

有民間救護車業者發文表示，19日是他做民間救護車覺得最無力的一天。當天下午本來在車上等著要下車，孰料卻有恩主公醫院的保全衝過來敲車窗表示，「復興路134號有OHCA，快點過去支援。」當下本來覺得奇怪，因為民間救護車基本不會接觸到外科OHCA，但仍緊急到場支援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孰料到場後的慘狀讓他震撼到無法言語，「現場滿地考卷、滿地血跡」，完全不知道發生什麼事情，且現場倒臥3名幾乎肉眼可以判斷OHCA患者，他當即選擇離他最近的一名女學生，並和正在對女學生CPR的民眾交接。只是一顧經驗判斷，妹妹身上的傷「可能真的沒辦法了」，一個正在開心的年紀卻遇車禍，他也用盡了所有辦法。

只是在救護車上，每壓一次CPR，妹妹的嘴角就流出一次血，短短3分鐘的車程度秒如年，當下只有一個想法，就算讓他累死也沒關係，「只要妹妹妳動一下就好，只要動一下，拜託妳」。而當把妹妹送進急診室後，他才發現他的身上全部都是妹妹的血，「那一刻腦子都是白的」，後來看到妹妹的爸媽趕到急診，媽媽從急診室出來哭得無比難過，「那一刻我知道我最不想要的事情發生了」，當下也只能看著家屬心想，「對不起，真的對不起，我盡力了，我真的盡力了。」

延伸閱讀
現場都是書包！北大國小車禍16傷4學生OHCA　學生躺地CPR搶救畫面曝光
目擊車禍現場！北大國小女教師失控淚崩　「至少7、8個小朋友正穿越馬路」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／78歲翁妻現身！出事前曾報平安　身體狀況曝
台中6寶女兵床戰長官　嗨喊「皇上...你淫了」
快訊／家屬招魂痛哭...民眾排一整列獻花哀悼
快訊／贊成58位、反對49位！國民黨團提案通過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三峽3死車禍！律師揭殘酷1法規：受害人恐一毛賠償都拿不到

三峽翁是模範父親！老師揭內幕「水很深」　過來人認證

大票開攻三峽翁高齡駕駛　苦苓「類比世壯運」：憑什麼不能開？

台鐵「東部2路段」斜吊線斷落　新自強號集電弓受損

3死肇事駕駛仍昏迷！「行車電腦」數據成破案關鍵

新人520到大園戶所登記結婚　送「幸福登機」雙人悠遊卡

「拜託妹妹妳動一下」！民間救護車狂CPR淚崩：對不起我盡力了

網友灌爆交通部臉書「放任駕駛殺人」　民團擬赴行政院抗議

快訊／3縣市大雨特報　下到深夜

65歲就註銷汽、機車駕照！PTT吵翻：鄉下連計程車都叫不到

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

三峽3死車禍！律師揭殘酷1法規：受害人恐一毛賠償都拿不到

三峽翁是模範父親！老師揭內幕「水很深」　過來人認證

大票開攻三峽翁高齡駕駛　苦苓「類比世壯運」：憑什麼不能開？

台鐵「東部2路段」斜吊線斷落　新自強號集電弓受損

3死肇事駕駛仍昏迷！「行車電腦」數據成破案關鍵

新人520到大園戶所登記結婚　送「幸福登機」雙人悠遊卡

「拜託妹妹妳動一下」！民間救護車狂CPR淚崩：對不起我盡力了

網友灌爆交通部臉書「放任駕駛殺人」　民團擬赴行政院抗議

快訊／3縣市大雨特報　下到深夜

65歲就註銷汽、機車駕照！PTT吵翻：鄉下連計程車都叫不到

想要有韓妞冷白肌怎麼做？外防、內補一次教給妳

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

酸林昶佐「不適合去自殺率高的芬蘭」　林憶君拒道歉：我是為他好

忽視兩岸嚴峻！賴清德以「侵略者」指對岸　仇長根：再次台獨挑釁

婦就醫金項鍊不見了！原來是「吊車尾」　屏東潮州警眼尖尋回

三峽3死車禍！律師揭殘酷1法規：受害人恐一毛賠償都拿不到

美媒預測「中國約基奇」第41順位落腳勇士　低位技巧獲肯定

駕車狠撞奪3命！78歲翁肇事前打回家報平安　妻曝他健康狀況

三峽翁是模範父親！老師揭內幕「水很深」　過來人認證

大票開攻三峽翁高齡駕駛　苦苓「類比世壯運」：憑什麼不能開？

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

生活熱門新聞

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

1張圖看「三峽車禍有多扯」　在地人揭可疑關鍵

三峽車禍「女學生跪地CPR」　心碎畫面惹哭網

今午後雨最大　下波鋒面報到時間曝

車禍奪3命「2死者同班同學」　三峽國中校長：是班上靈魂人物

78歲翁奪3命　里長稱恐「心臟病發」！網怒灌臉書

三峽翁奪3命！他曝現場道路「不該有1功能」

快訊／78歲駕駛「尚未脫險、意識模糊」

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

「拜託妹妹妳動一下」！他狂CPR淚崩：對不起我盡力了

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

不是正中間！微波爐「食物放這1處」才加熱均勻

2國中妹遭輾死！家屬「1原因」無法領180萬補償金

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

白白爆4年婚姻地獄！產後遭嗆沒價值

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

12歲女學生遭撞死！家屬相驗崩潰哭喊：小孩就這樣沒了

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面