「拜託妹妹妳動一下」！民間救護車狂CPR淚崩：對不起我盡力了

▲有民間救護車支援北大國小前嚴重車禍事故，在救援期間忍不住淚崩，「對不起，我盡力了」。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

新北市三峽區北大國小前19日下午發生嚴重車禍事故。一名78歲余姓老翁駕車行經該處時，突因不明原因暴衝，整輛車闖紅燈猛力撞上正好下課正在行經該處的學童與家長們，造成15人受傷、3人死亡的慘案。對此，當時獲報前來支援的民間救護車回想起緊急到場時，現場全是「滿地考卷、滿地血跡」，而看到當下一名女學生明顯無生命跡象，有民眾在一旁緊急幫實施CPR，他當即上前交接，依過去經驗判斷，他知道「妹妹可能真的沒辦法了」，但當時只有一個想法，「妹妹妳動一下就好，只要動一下，拜託妳」。

有民間救護車業者發文表示，19日是他做民間救護車覺得最無力的一天。當天下午本來在車上等著要下車，孰料卻有恩主公醫院的保全衝過來敲車窗表示，「復興路134號有OHCA，快點過去支援。」當下本來覺得奇怪，因為民間救護車基本不會接觸到外科OHCA，但仍緊急到場支援。

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孰料到場後的慘狀讓他震撼到無法言語，「現場滿地考卷、滿地血跡」，完全不知道發生什麼事情，且現場倒臥3名幾乎肉眼可以判斷OHCA患者，他當即選擇離他最近的一名女學生，並和正在對女學生CPR的民眾交接。只是一顧經驗判斷，妹妹身上的傷「可能真的沒辦法了」，一個正在開心的年紀卻遇車禍，他也用盡了所有辦法。

只是在救護車上，每壓一次CPR，妹妹的嘴角就流出一次血，短短3分鐘的車程度秒如年，當下只有一個想法，就算讓他累死也沒關係，「只要妹妹妳動一下就好，只要動一下，拜託妳」。而當把妹妹送進急診室後，他才發現他的身上全部都是妹妹的血，「那一刻腦子都是白的」，後來看到妹妹的爸媽趕到急診，媽媽從急診室出來哭得無比難過，「那一刻我知道我最不想要的事情發生了」，當下也只能看著家屬心想，「對不起，真的對不起，我盡力了，我真的盡力了。」

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