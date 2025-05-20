世壯運外籍選手背包遺失　護照筆電都在裡面！熱心民眾送到警所

▲加拿大羽球選手來台參加世壯運背包護照遺失，警方火速尋回送達。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

19日8時許有民眾在北市松山區塔悠路公車站旁的Ubike提籃發現一個背包，拾獲民眾把遺失物送到鄰近的松山派出所招領，警方檢視發現背包內有護照、加拿大外幣和個人筆電，透過護照訊息連絡失主，這才發現失主是專程從加拿大來台灣參加世壯運的鄭姓華裔羽球選手（78歲）。

經松山警方調查，華裔鄭姓失主自陳：因趕赴參與賽事，不慎遺落個人隨身背包，所幸有熱心民眾發現並報案，失主原表示將至警所領回遺失物，但因賽事影響、及外國人對台北人生地不熟無法即時前來，警方本於為民服務精神，先規定受理拾得物登記後，受理警員熱心將失物送到鄭男位於台北體育館內的比賽地點，鄭姓失主對台灣民眾、警方熱心協助深表感謝。

松山分局藉此案例表示：本屆世壯運賽事期間，警方秉持為民服務精神，積極協助選手找回失物的作為，讓世界看到臺灣警察國際級的服務水準。

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