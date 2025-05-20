只給賴清德執政表現50分！　趙少康點「周年演說」3內容猛轟

▲總統賴清德發表520執政周年演說。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（20日）召開520就職週年記者會，會中拋出「指示國安團隊向在野黨主席進行國安情勢簡報」、「主權基金」等議題。對此，前中廣董事長趙少康表示，只派國安團隊進行簡報，是暗指在野黨不懂國安、違反國安，所以要定期上課？另外，主權基金由誰操盤？這麼龐大的錢，會不會隱藏更大的弊案？讓人民籠罩司法追殺，還跟大家說，民主台灣令人驕傲？自己給賴清德這一年表現打了不及格的50分，期待可以補考過關。

趙少康表示，賴清德今天就任滿周年，兩岸緊張、三黨對抗，內政毫無建樹。自己為賴清德這一年的表現打了50分，不及格，但是還有補考機會。

針對「賴清德執政周年演說」，趙少康表示，賴清德身為總統，應該把在野黨當作諍友，不是政敵。經過一年的政治鬥爭，台灣完全空轉，被民進黨撕裂，到今天，賴清德還是不思化干戈為玉帛，不願意跟在野政黨領袖協商、對談，只派國安團隊跟在野黨進行國安簡報。

趙少康批評，這是暗指在野黨不懂國安、違反國安，所以要給在野黨定期上課？這一年爆發多起共諜案，可都藏在賴清德主政的府院黨之中，真要上課，先找吳釗燮上課吧，別再給在野黨戴紅帽子。

趙少康認為，面對關稅、匯率的大刀，賴清德要成立主權基金救經濟，民進黨的用人本來就讓人不敢恭維，只要「信賴」，不用專業，一個歌手出身的人可以外派成為大使，真是對國家長期培養的外交官最大的污辱。主權基金會由誰操盤？不會成為另一個鐽震案？這麼龐大的錢，會不會隱藏更大的弊案，成為民進黨的「黨權基金」或輔選基金？

趙少康提到，這一年，放了涉入議長賄選的邱莉莉、放了接受性招待的陳宗彥，逃了炒股洗錢的鍾文智、逃了88會館的林秉文、逃了吸金22億的徐少東，抄了國民黨各地方黨部跟罷免綠委的總部，這一年，賴清德讓人民籠罩在司法追殺的綠色恐怖下，然後賴清德跟大家說，民主台灣令人驕傲。

最後，趙少康強調，為了台灣好，希望賴清德可以改弦易轍，未來的任期以蒼生為念。所以，自己給賴清德打了不及格的50分，期待下一年可以補考過關。

▼趙少康給賴清德執政周年50分。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）