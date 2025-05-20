觀察／賴清德520隻字未提中國　淡化兩岸、聚焦經濟＆朝野和解

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德20日在總統府敞廳發表520執政周年談話。值得注意的是，他的談話全文隻字未提「中國」二字，明顯淡化兩岸的相關議題，僅輕描淡寫，用一句話提及統戰威脅。他全篇談話，主要聚焦於他在總統府成立的3大委員會成果、台灣未來經濟發展方向與在世界扮演角色，以及處理國內朝野的對立紛擾。

賴清德上午以「迎風轉型，穩健前行」為題發表執政周年談話。值得注意的是，過往國家元首的重要談話，不論是520就職周年、雙十國慶、元旦談話等，兩岸議題都是社會各界關注的重中之重；不過，賴清德在今天的談話中，隻字未提「中國」二字，明顯在兩岸情勢愈趨緊張的此刻，淡化了兩岸議題。

整體而言，賴清德僅有在分享施政成績的當中，以一句話輕描淡寫地帶過「統戰威脅」。他表示，台灣努力強化全社會防衛韌性，除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證；也整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護我們珍視的自由民主生活方式。

綜觀賴清德的談話主軸，除了先向19日下午新北三峽北大國小的重大交通事故表達慰問之外，他主要聚焦在三個議題：第一是他在總統府成立的三大委員會成果；第二是面對美國關稅政策，台灣未來的經濟佈局方向；第三，則是處理國內朝野的紛擾與對立。

除了總統府三大委員會的成果，賴清德主要著墨在台灣未來經濟的發展方向。他提到上個月初，美國宣布新的關稅政策，他所提出的五大因應策略，並且啟動產業傾聽之旅。

賴清德也承諾，政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業等三大原則，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發，會快慢有序、有為有守，爭取最好的台美談判結果。

接著，賴清德也定調未來「台灣經濟路線」，就是以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。他說，近年來，台灣除了跟菲律賓、印度、越南及泰國等國家更新投資保障協定，也與加拿大簽署了「投資促進及保障協議」。未來，會繼續努力，與友盟國家簽署投資保障協定，以及避免雙重課稅協定。

此外，賴清德也表示，未來政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。他也當場宣布，對外要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

對內部分，賴清德則說，要深耕在地供應鏈，強化產業因應變局的能力，政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力，鞏固國內產業的根基。

在談話的尾聲，賴清德則是聚焦在「國內朝野的對立」。他表示，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。

賴清德說，台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。

賴清德表示，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。因此，他也宣布，將會指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。