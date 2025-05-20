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那是我每天走的路！12歲女學生、40歲媽媽命喪校門口　再也回不了家

▲▼ 。（圖／）

▲車禍現場救護人員一旁施作CPR，書包、車殼碎片散落，相當驚悚。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

民眾自發哀悼淚灑校門！昨（19日）下午發生在三峽國中、北大國小前的重大車禍釀3死12傷，其中2位罹難者為年僅12歲的國中女生，另一名是準備接孩子放學的母親，悲劇震撼全台。晚間起，陸續有民眾前往現場點蠟燭、獻花哀悼，讓原本熱鬧的放學路段陷入無聲哀痛。

這起死亡車禍發生昨日下午4點04分左右，地點位於新北市三峽國中與北大國小校門前的國光街、國成街口。當時，78歲余姓男子駕駛一輛自小客車，毫無預警高速暴衝，直接撞向正在返家途中的學生與在路邊等待的接送家長。

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▲▼ 。（圖／）

▲78歲余姓男子駕車一路暴衝撞上3名女學生（紅圈處）。（翻攝自記者爆料網）

現場畫面驚悚，多名學生與路人當場倒地，民眾見狀立刻施以CPR搶救，救護車陸續趕抵現場後緊急將15人送醫，但仍不幸有3人傷重不治。罹難者包括2名三峽國中12歲女學生以及當時正準備接孩子放學的40歲洪姓媽媽。

肇事的余姓駕駛本人也在事故中受重傷，送醫時已陷入昏迷狀態，經抽血檢測後證實酒測值為零，並非酒駕。然而事件發生後，有眼尖網友挖出，該名駕駛其實早在5年前就曾在三峽開車衝上人行道，撞上一名推著嬰兒車的母親。

該駕駛5年前就曾撞到推著嬰兒車的母親，而這名母親當年也有發文描述經過。（翻攝自臉書 ＠iBeta 愛北大）

▲該駕駛5年前就曾撞到推著嬰兒車的母親，而這名母親當年也有發文描述經過。（翻攝自臉書 ＠iBeta 愛北大）

該名曾被撞到的母親也親自留言表示：「看到新聞心情久久不能平復，為死傷者感到難過。」她也提到，看到肇事者姓余，和5年前撞到自己的駕駛同姓氏，心想應該不會這麼巧，沒想到去翻過往的和解書以及比對車牌，「果然出現令人頭皮發麻的結果...」。

車禍發生後，事故現場很快被還原成悼念區。晚間起有不少家長、學生與居民自發前來獻花、點蠟燭、留下手寫卡片，甚至帶著孩子鞠躬致意。

也有民眾在臉書社團「iBeta北大」發起於同一時間前往事發地點集體悼念行動，發起者哀痛表示：「他們原本只是走在路上，卻再也回不了家。事發現場附近，也有許多孩子目睹了一切，那種震撼與恐懼，難以言喻。我們心很痛。」

於是他號召，於今日下午4點，一同在國光街、國城街、復興路132巷交叉口獻上鮮花、卡片，為逝者祈福、為傷者集氣，同時也為所有受驚的孩子與家庭，送上關心及陪伴。

網友表示，「那是我們每天經過的路，看到血跡和遺留的書包真的很痛心」、「今天本該是回家吃晚飯的時刻，卻變成永別」；然而有民眾也表示，該位置處於孩童上下學會經過的路口，擔心鮮花等悼念物品擺放會造成學童以及附近住戶的陰影。

該車禍事件也再度引爆社會對「高齡駕駛是否應重新檢測駕照」的討論。多位網友表示：「78歲的駕駛身體狀況不穩就不該再上路」「不能讓上一代的駕駛成為下一代的悲劇。」社群中也有聲音呼籲政府應更嚴格審核高齡者續照資格與駕駛能力評估制度，避免類似憾事再度發生。


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