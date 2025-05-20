微軟宣布AI Agents時代來臨　3大面向「扮演中立平台」攜手Grok

記者蘇晟彥／綜合報導

微軟 20日凌晨舉辦「2025 Microsoft Build 開發者大會」，正式宣佈邁入 AI agents 時代，指出「AI 已經重新定義軟體開發生命週期」，決定將新模型與程式碼代理功能交到開發者手中，同步推出企業級 AI agents 服務。此外，為了減少對於OpenAI依賴，微軟也在會上宣布，將正式引入Grok 3、Grok 3 mini 及各項新創AI，讓用戶可以自由選擇平台。

微軟20日在直播中指出， AI agents 的時代已正式開始。隨著推理與知識管理技術的突破性進展，人工智慧 AI 模型如今變得更強大、更有效率，並以 GitHub Copilot 為例，已有 1,500 萬名開發者使用這項工具，而其中的 agent mode 與 code review 功能，正在逐步簡化他們撰寫、檢查、部署與除錯程式碼的方式。

目前已有超過 23 萬家企業組織——包括 90% 的財星 500 大企業——採用 Copilot Studio 打造 AI agents 與自動化流程，包含富士通（Fujitsu）與 NTT Data 等企業則運用 Azure AI Foundry 開發與管理 AI 應用程式與 agents，協助潛在銷售名單排序、加快提案製作流程，並呈現客戶市場洞察。Stanford Health Care 則利用微軟的 healthcare agent orchestrator 建構與測試 AI agents，減輕行政負擔，並縮短腫瘤專家會議準備流程。

對此，微軟強調，50 年來，微軟持續透過各種工具與平台賦能開發者，協助他們將創意化為真實，加速每個階段的創新。從 AI 驅動的自動化到無縫的雲端整合，我們正見證開發者如何推動下一波數位轉型的浪潮。微軟的願景，是打造一個由 AI agents 構成，能夠橫跨個人、組織、團隊到端到端商業場景的世界。這種新興的網際網路願景是一個開放式 agentic web ，由 AI agents 協助使用者或組織做出決策並執行任務。

· GitHub Copilot coding agent 與 GitHub Models 全新升級功能：GitHub Copilot 正從內建於程式碼編輯器中的助手，進化為具備 agentic 能力的 AI 智慧夥伴，並在 GitHub 平台中首度整合了非同步程式碼代理功能。在 GitHub Models 中也新增提示管理、輕量級評估機制與企業級控管功能，讓團隊無需離開 GitHub，即可在平台上靈活測試這些模型。此外，微軟也提供了 open-sourcing GitHub Copilot Chat in VS Code. ，將 GitHub Copilot 延伸模組的 AI 功能納入這款全球最受歡迎的開發工具的開放原碼儲存庫中。作為擁有超過 1.5 億名開發者的技術平台，這些行動進一步強化微軟對開放、協作與 AI 驅動軟體開發模式的長期承諾。

· 推出 Windows AI Foundry：對開發者而言，Windows 一直是全球最廣泛使用且最開放的作業平台之一，具備規模優勢、彈性與持續成長的創新機會。Windows AI Foundry 是一個統一且可靠的平台，支援從模型訓練到推論的完整 AI 開發者生命週期。透過簡易的視覺與語言任務模型 API，開發者可以在Foundry Local 上管理與執行開放原始碼的大型語言模型（LLM），或導入專有模型進行轉換、微調並部署到客戶端與雲端。

· Azure AI Foundry 模型與全新模型評估工具正式推出：Azure AI Foundry 是一個統一的平台，專為開發者設計、客製化和管理 AI 應用與 AI agents 所打造。微軟將 xAI 的 Grok 3 與 Grok 3 mini 模型納入 Azure AI Foundry Models 的生態體系，並由微軟直接託管與計費。開發者現可從超過 1,900 個由合作夥伴或微軟託管的 AI 模型中選擇，並管理安全的資料整合、模型客製化及企業級治理機制。微軟也推出多項全新工具，包括 Model Leaderboard，可針對不同任務與類別評選表現最佳的 AI 模型；以及 Model Router，能即時根據查詢或任務需求，自動選擇最合適的模型。



提升 AI agents 的能力與安全性

AI agents 不僅正在改變開發者的建構方式，也正重塑個人、團隊與企業的工作模式。在本屆 Build 開發者大會中，微軟推出全新的pre-built agents、custom agent building blocks 、 multi-agent capabilities 與 new model，協助開發者與組織以安全的方式建構與部署 AI agents，有效實現生產力提升。

· 隨著 Azure AI Foundry Agent Service 的正式推出，微軟為專業開發者帶來多項全新能力，支援調用多個專門化 AI agents 以處理複雜任務。其中包括整合 Semantic Kernel 與 AutoGen ，打造單一且以開發者為核心的 SDK，並支援 Agent-to-Agent (A2A）與 Model Context Protocol (MCP）。為協助開發者建立對 AI agents 的信任與信心，我們也宣布於 Azure AI Foundry Observability 中導入多項新功能，內建指標觀測工具，涵蓋效能、品質、成本與安全性等關鍵面向，並整合詳細追蹤記錄於簡潔的儀表板中。更多部署企業級 AI agents 的資訊請參考 Azure AI Foundry Service 。

· 在 Azure AI Foundry 中探索、保護與治理：隨著預覽版 Microsoft Entra Agent ID 的推出，開發者在 Microsoft Copilot Studio 或 Azure AI Foundry 中建立的 AI agents，系統將自動為每個 agents 指派一組在 Entra 目錄中的唯一身分識別，協助企業從源頭安全地管理 agents，避免因 agent sprawl 帶來的管理盲點和風險。此外，透過 Foundry 建構的應用程式與AI agents，也可進一步受益於 Microsoft Purview 的資料安全與合規性控管。Foundry 亦提供強化的治理工具，包含設定風險參數、執行自動化評估，以及生成詳細報告的功能。深入瞭解 Microsoft Entra Agent ID 與 Azure AI Foundry 與 Microsoft Purview Compliance Manager 的整合。

· 推出 Microsoft 365 Copilot Tuning 與 multi-agent 協作功能：企業客戶能以簡單、低程式碼的方式，透過全新功能 Copilot Tuning 運用自有的公司資料、工作流程與作業程序，訓練模型並建立 agents。這些 agents 可在 Microsoft 365 服務內安全執行，執行具高度準確性與特定領域專業的任務。例如，律師事務所可以建立一個 agent，自動生成符合其專業領域與書寫風格的法律文件。此外，Copilot Studio 全新導入的 multi-agent orchestration 功能，允許多個 agents 協同作業，結合各自專長，共同處理更廣泛、更複雜的任務。請參閱 Microsoft 365 部落格 了解這些全新工具，同時 Microsoft 365 Copilot Wave 2 最新的春季更新，即日起已開放一般企業用戶使用。

支援開放式 AI agents 網路

為實現 AI agents 的未來，微軟正積極推動開放標準與共享基礎架構，為客戶提供獨特的功能。

· 支援 Model Context Protocol (MCP) : 微軟正在其 AI 代理平台與開發框架中，導入對Model Context Protocol (MCP）的全面原生支援，涵蓋 GitHub、Copilot Studio、Dynamics 365、Azure AI Foundry、Semantic Kernel 與 Windows 11。除此之外，微軟與 GitHub 已加入 MCP 指導委員會，致力於促進此開放協定的安全性與大規模採用。同時，微軟也宣布對 MCP 生態系帶來兩項全新貢獻：其一是更新的授權規範，讓使用者能透過既有可信任的登入方式，授權 agents 與大型語言模型（LLM）驅動的應用程式存取其資料與服務，例如個人雲端儲存硬碟或訂閱服務等；其二是 MCP 伺服器登錄服務的設計，允許任何人建置公共或私人、即時更新的集中式 MCP 伺服器儲存庫。參考GitHub repository。在微軟持續拓展 MCP 能力的同時，首要任務仍是確保整體架構建構於安全基礎之上。更多資訊請參考：確保模型上下文協定：在 Windows 上打造安全的 AI 代理未來。

· 全新開放式專案 NLWeb 正式發表：微軟推出新開放式專案 NLWeb，相信其能在 Agentic Web 中，扮演如同 HTML 之於傳統網際網路的關鍵角色 。NLWeb 讓網站能夠更輕鬆建立基於對話的互動介面，網站可選擇整合自有資料與偏好的 AI 模型，讓使用者能以更豐富且語意化的方式直接與網頁內容互動。此外，每個 NLWeb 端點同時也是一個 MCP 伺服器，網站啟用這些端點後，即可讓其內容更容易被 AI agents 發現並存取。更多資訊請參考此處。