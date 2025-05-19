快訊／三峽汽車暴衝釀15輕重傷！「2女學生、1騎士」搶救無效亡

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）發生一起嚴重事故！一部轎車因不明原因暴衝，衝撞10多人，其中3人當場失去呼吸心跳。警消獲報到場搶救，截至目前為止一共15人受傷，其中4人命危，命危者包括國小女學童，分送亞東、土城長庚、恩主公醫院救治。

▲三峽重大事故，女騎士遭連人帶車撞噴。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

至於肇事駕駛則是78歲余姓男子，衝撞約140公尺再自撞中央分隔島後才停下，人因安全氣囊爆開，受有臉部挫傷，昏迷送醫救治中。稍早送土城長庚醫院的12歲張姓女童經急救過後，已恢復生命跡象，至於另外3名命危者（2學生、1騎士），均因傷勢過重，雖經緊急送醫搶救一個半小時宣告不治，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝）

透過後車行車紀錄器可發現，肇事車輛高速闖紅燈，先擦撞一名腳踏車騎士後，隨後猛力撞上一名女騎士，女騎士當場連人帶車噴飛，車殼瞬間化為碎片，接著一群正在過馬路的學生挨撞，多名學童倒臥路面上接受CPR，滿地書包、車殼碎片，畫面相當驚悚。

截至1820止，15人最新傷亡名單如下：

1.李男，12歲，輕傷，土城長庚

2.廖女，14歲，輕傷，土城長庚

3.吳女，47歲，輕傷，土城長庚

4.吳男，55歲，輕傷，土城長庚

5.張女，12歲，OHCA（恢復生命徵象)土城長庚

6.劉女，14歲，輕傷，亞東醫院

7.待查，女40+歲，OHCA，亞東醫院，搶救不治

8.余男，78歲，中傷，亞東醫院

9.陳女，15歲，輕傷，亞東醫院

10.李男，14歲，重傷，三峽恩主公

11.林女，15歲，中傷，三峽恩主公

12.劉女，12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

13.黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公

14.吳女，12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

15.林女，58歲，輕傷，三峽恩主公