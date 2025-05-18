龜山警連續2天取締改裝噪音車　15輛不合格當場開罰+限期改善

▲龜山分局聯手環保局，連兩日針對改裝噪音車輛展開強力稽查。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局龜山分局於周休連兩日聯合環保局，針對改裝噪音車輛展開強力稽查。總計稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，環保局當場開罰並限期改善，另警方取締42件超速違規，展現執法決心，有效嚇阻違規行為。

▲▼總計稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，環保局當場開罰並限期改善，另警方取締42件超速違規。（圖／龜山警分局提供）

在桃園市龜山區萬壽路及忠義路，結合環保局執行改裝噪音車輛聯合稽查取締，另於長壽路、自強南路及大同路等熱點路段進行機動攔查。16、17兩日總計稽查40輛汽機車，其中15輛因噪音過大不合格，環保局當場依《噪音管制法》開罰並要求限期改善。此外，針對改裝噪音車常伴隨的超速問題，分局同步於萬壽路及忠義路部署警力，執行嚴重超速拍照取締，總計取締12件嚴重超速及30件一般超速違規，透過高強度執法，成功壓制改裝噪音車輛的囂張氣焰，有效維護交通秩序與社區安寧。

龜山分局分局長張鶴瓊表示，改裝噪音車輛不僅擾民，更因非法改裝影響行車安全，危害公眾，分局將持續聯合環保局加強稽查，嚴格取締違規車輛，絕不手軟，同時也呼籲民眾切勿擅自改裝車輛零組件，共同守護安全與寧靜的生活環境。