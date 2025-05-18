龍舟競渡慶端午！道教科儀設祭壇　花蓮龍舟點睛開光場面壯觀

▲花蓮縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁及貴賓為競渡龍舟點睛開光。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」活動將於5月30日一連兩天登場，花蓮縣長徐榛蔚17日前往壽豐鄉鯉魚潭完成祈福點睛開光儀式，祈求上蒼保佑龍舟嘉年華活動圓滿順利之外，她並向參賽者加油打氣，預祝參賽選手都能划出好成績。



數艘龍舟在鯉魚潭畔以扇形排列，以道教科儀設祭壇,，場面相當壯觀，徐榛蔚縣長偕同立委傅崐萁，在花蓮縣議會副議長徐雪玉、壽豐鄉長曾淑懿、花蓮縣政府教育處長翁書敏、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花東縱谷國家風景區管理處長許宗民等人陪同下，依循古禮行獻禮、恭誦疏文、浸沐龍舟，徐縣長等人執筆點睛，儀式現場充滿喜慶和祥和的氛圍，也為即將到來的龍舟競渡嘉年華揭開序幕。

徐榛蔚說，2025花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華活動即將於5月30日310日登場，花蓮縣政府特地舉辦龍舟點睛開光儀式，祈求活動圓滿順利。她表示，今年的賽事分為傳統龍舟與小型龍舟，除了增加賽事精彩度之外，也希望讓更多鄉親參與，進而全力推廣全民運動風氣以及健康親水運動的環境。另外在比賽現場也將有仲夏嘉年華活動，歡迎花蓮鄉親全家大手牽小手，一起為參賽隊伍加油打氣。

今年龍舟競渡活動報名踴躍，吸引72隊逾1400名選手參加，報名人數較之去年增加不少。為增添比賽的激情，賽事分為傳統龍舟和小型龍舟等兩個組別，傳統龍舟有公開男子組、男女混合組、機關團體組及公開女子組，小型龍舟則有健康男子組及快樂體驗混合組。





花蓮縣體育會理事長汪錦德感謝徐榛蔚縣長及傅崐萁立委對體育會賽事的支持，他說，賽事當天在現場將安排許多精彩活動，仲夏嘉年華包括美食饗宴、政策宣導、DIY體驗，以及獨木舟、闖關和水上步行球的親子活動，而在31日則有縱谷飄粽香的包粽活動，採現場報名，以兩百人為限，端午節當天中午有限時立蛋活動，完成立蛋者贈送精美紀念品，送完為止，另外也歡迎家長與親子一起來發揮創意，為雞蛋設計造型圖畫，感受親手繪製的蛋立起來的成就與趣味。