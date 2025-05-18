　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

龍舟競渡慶端午！道教科儀設祭壇　花蓮龍舟點睛開光場面壯觀

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁及貴賓為競渡龍舟點睛開光。（圖／花蓮體育會提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁及貴賓為競渡龍舟點睛開光。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」活動將於5月30日一連兩天登場，花蓮縣長徐榛蔚17日前往壽豐鄉鯉魚潭完成祈福點睛開光儀式，祈求上蒼保佑龍舟嘉年華活動圓滿順利之外，她並向參賽者加油打氣，預祝參賽選手都能划出好成績。

數艘龍舟在鯉魚潭畔以扇形排列，以道教科儀設祭壇,，場面相當壯觀，徐榛蔚縣長偕同立委傅崐萁，在花蓮縣議會副議長徐雪玉、壽豐鄉長曾淑懿、花蓮縣政府教育處長翁書敏、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花東縱谷國家風景區管理處長許宗民等人陪同下，依循古禮行獻禮、恭誦疏文、浸沐龍舟，徐縣長等人執筆點睛，儀式現場充滿喜慶和祥和的氛圍，也為即將到來的龍舟競渡嘉年華揭開序幕。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁及貴賓為競渡龍舟點睛開光。（圖／花蓮體育會提供，下同）

徐榛蔚說，2025花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華活動即將於5月30日310日登場，花蓮縣政府特地舉辦龍舟點睛開光儀式，祈求活動圓滿順利。她表示，今年的賽事分為傳統龍舟與小型龍舟，除了增加賽事精彩度之外，也希望讓更多鄉親參與，進而全力推廣全民運動風氣以及健康親水運動的環境。另外在比賽現場也將有仲夏嘉年華活動，歡迎花蓮鄉親全家大手牽小手，一起為參賽隊伍加油打氣。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁及貴賓為競渡龍舟點睛開光。（圖／花蓮體育會提供，下同）

今年龍舟競渡活動報名踴躍，吸引72隊逾1400名選手參加，報名人數較之去年增加不少。為增添比賽的激情，賽事分為傳統龍舟和小型龍舟等兩個組別，傳統龍舟有公開男子組、男女混合組、機關團體組及公開女子組，小型龍舟則有健康男子組及快樂體驗混合組。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁及貴賓為競渡龍舟點睛開光。（圖／花蓮體育會提供，下同）

花蓮縣體育會理事長汪錦德感謝徐榛蔚縣長及傅崐萁立委對體育會賽事的支持，他說，賽事當天在現場將安排許多精彩活動，仲夏嘉年華包括美食饗宴、政策宣導、DIY體驗，以及獨木舟、闖關和水上步行球的親子活動，而在31日則有縱谷飄粽香的包粽活動，採現場報名，以兩百人為限，端午節當天中午有限時立蛋活動，完成立蛋者贈送精美紀念品，送完為止，另外也歡迎家長與親子一起來發揮創意，為雞蛋設計造型圖畫，感受親手繪製的蛋立起來的成就與趣味。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汪小菲婚禮當天！　遭爆馬筱梅「小王房仲」發文了
快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題一次看
29歲女老師遭殺害！校方慟：她優秀盡責...部落女孩聞噩耗大
快訊／16縣市大雨特報！
快訊／29歲女老師遭勒斃！　喑啞男抓到了
「妳騎上我的腿」妻摩鐵吃奶！　對象竟是閨蜜
才入圍金曲2大獎！　美秀集團吉他手「突拋8字宣告退團」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

秀姑巒溪泛舟3鐵1200選手參賽　同步推出4深度遊程及市集

龍舟競渡慶端午！道教科儀設祭壇　花蓮龍舟點睛開光場面壯觀

2025南投巧克力咖啡節端午連假登場　立委不分黨派推廣力挺

嘉義大埔健康照護新里程碑啟動　大林慈濟智慧科技助力偏鄉醫療

永康工廠驚傳火警！　1樓廢棄物燃燒無人傷亡

大溪神農文化祭啟動　蘇俊賓秀自創順口溜開場

阿里山百年車站煥然新生！秋田犬「波吉」成鹿麻產實習站長

桃園青年局攜手原資中心　舉行原球盃聯合運動會

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

秀姑巒溪泛舟3鐵1200選手參賽　同步推出4深度遊程及市集

龍舟競渡慶端午！道教科儀設祭壇　花蓮龍舟點睛開光場面壯觀

2025南投巧克力咖啡節端午連假登場　立委不分黨派推廣力挺

嘉義大埔健康照護新里程碑啟動　大林慈濟智慧科技助力偏鄉醫療

永康工廠驚傳火警！　1樓廢棄物燃燒無人傷亡

大溪神農文化祭啟動　蘇俊賓秀自創順口溜開場

阿里山百年車站煥然新生！秋田犬「波吉」成鹿麻產實習站長

桃園青年局攜手原資中心　舉行原球盃聯合運動會

吞威而鋼激戰小三　富商馬上風猝死！正宮求償加碼二審贏了

小姑「當小三懷孕」住高級月子中心　婆婆逼她一起養！結局更怒了

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

Tizzy Bac唱一半突宣告「重磅喜訊」！全場激動爆尖叫

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

快訊／國中會考5科解答出爐　各科答案一次看

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

高雄國中老師涉毒遭解聘　辯「不影響學生」求翻盤被法官打臉

大谷翔平6支0吞2K道奇2連敗　克蕭本季初先發失5分、牛棚掛傷號

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

地方熱門新聞

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

2天3小貓墜樓亡！桃社宅飼主出國失聯

南農北送香飄嘉義！黃偉哲拚農產行銷

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

林口泰山五股6.4萬戶將停水最長23小時

嘉義水上瓜瓜節試吃千份　攤商與農民同樂

永康工廠驚傳火警！1樓廢棄物燃燒無人傷亡

台南西門路63歲男駕車自撞分隔島翻覆

2025世壯運開幕　五項競賽桃園六場館舉行

布袋警局歡迎參訪　學童走進派出所

嘉義水上警方關懷失智老婦　協助返家

長庚科大37 週年校慶　校園星光夜跑有恐龍　　

亞灣2.0計劃被類比京華城弊案！高市府譴責

更多熱門

相關新聞

2025台南國際龍舟賽點睛！黃偉哲祈福媽祖保平安

2025台南國際龍舟賽點睛！黃偉哲祈福媽祖保平安

2025台南國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日熱血開賽，賽事場地橫跨台南運河安億橋至承天橋河段，市府16日上午在安平開台天后宮舉行開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，為12艘龍舟點睛開光，祈求選手乘風破浪、賽事平安圓滿，正式揭開端午節慶氛圍序幕。

彰福興鄉今夜送煞　送往海邊路線曝光

彰福興鄉今夜送煞　送往海邊路線曝光

世界佛教總部釋證達主法佛像開光覺行弘法中心殊勝

世界佛教總部釋證達主法佛像開光覺行弘法中心殊勝

花壇今晚送肉粽3小時　延後1.5h

花壇今晚送肉粽3小時　延後1.5h

台中世貿公園「子時辦頭七」　引兩派論戰

台中世貿公園「子時辦頭七」　引兩派論戰

關鍵字：

龍舟競渡慶端午點睛開光道教科儀祭壇

讀者迴響

熱門新聞

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

今雨更多！　「下最大」時間曝

汪小菲婚禮現場曝光

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

許藍方「清晨突暈倒」倒地撞傷現況曝

川普罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面