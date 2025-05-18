快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整疑遭勒斃

▲花蓮一名國中女教師昨被發現陳屍住處。（示意圖／ETtoday資料照）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉傳出命案，某國中一名29歲的女教師昨(17日)被發現陳屍在住處，遺體衣衫不整，疑似遭人勒斃。警方獲報後立即封鎖現場，並進行採證，目前已調閱周遭監視器畫面追查，初步鎖定涉案對象，正全力緝凶中。

初步了解，死者並非花蓮當地人，是從外地調到偏鄉學校任教，平時生活、交友單純，未與他人結怨。由於死者被發現時衣褲遭人褪下，是否涉及性侵，警方正進一步調查中。