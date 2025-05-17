漁船螺旋槳「絞過3潛水員」！後壁湖2男重傷送醫　海巡介入調查

▲後壁湖驚傳漁船撞潛客，2人重傷急送醫。（圖／ETtoday攝，下同）

記者閔文昱／屏東報導

屏東縣恆春後壁湖海域17日傍晚發生一起嚴重意外，一艘自宜蘭烏石港出發的漁船疑似未注意水面狀況，螺旋槳直接撞擊正在水面等待接駁的3名潛水員，造成其中兩人重傷、另一人腳部受傷。傷者分別送往恆春旅遊醫院與高雄長庚醫院搶救，目前皆留院治療中。

根據了解，當時3名潛水員已在水面打出浮力袋，等待潛水船接回，卻遭漁船高速駛過，其中38歲劉姓男子右手嚴重撕裂、多處骨折，情況危急；41歲劉姓男子則身受撕裂傷；另一名傷者傷勢較輕。肇事漁船疑似未察覺撞人，仍繼續出海作業，引發外界關注。

海巡署接獲通報後已介入調查，目前正釐清事故責任，初步懷疑事發地點並非後壁湖固定航道，肇事船隻也非本地漁船，可能因不熟路線釀禍。後續將確認潛水員是否誤闖航道，或漁船偏離正常航線，並蒐集相關證據與聯繫船主。

當地潛水業者指出，後壁湖海域長年存在潛水活動與漁船航道重疊問題，雙方對航道的認知常不一致，導致險象環生。有業者直言，「這不是第一次了！」呼籲政府加速劃設明確的水域分區，建立制度以保障海上作業與潛水活動雙方安全。目前兩名重傷者仍在醫療中，事故詳細經過與責任歸屬仍有待後續調查釐清。