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無牌汽車久佔中興新村公共停車場引民怨

▲無牌汽車占用中興新村公共停車場，南投縣議員簡千翔協助處理。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

▲無牌汽車占用中興新村公共停車場，南投縣議員簡千翔協助處理。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市中興新村省政資料館後側的公共停車場，長期被沒有車牌的汽車占用，致居民停車不便；縣議員簡千翔日前連繫警方、環保局和市公所等主管機關前往處理，警方依引擎號碼行文給公路監理單位、追查車主，表示若是無主車，將交由縣府環保局拖吊清理。

簡千翔9日會同中興警分局、南投市公所和環保局人員前往處理，附近居民指出，二手車的業者常把拆下車牌的待售汽車，開到該停車場停放，一停就是好幾個月，而公共停車場的停車格有限，又被這些無牌汽車長期占用，導致很多車主下班回家找不到停車位；附近的營北國中周邊最近又修築人行道，路邊無法停車，更是雪上加霜，居民因此向簡千翔議員陳情。

▲無牌汽車占用中興新村公共停車場，南投縣議員簡千翔協助處理。（圖／簡千翔服務團隊提供）

民眾表示，也曾向市公所舉發相關情形，市公所亦派員在占用停車場的無牌汽車上逐一張貼公告，要求限期開走，否則依廢棄物清理，果然這些汽車很快就開走，但過沒多久又換了另一批無牌汽車來占用停車位，汽車業者公然和市公所玩貓捉老鼠遊戲、挑戰公權力，令人傻眼。

▲無牌汽車占用中興新村公共停車場，南投縣議員簡千翔協助處理。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲無牌汽車占用中興新村公共停車場，南投縣議員簡千翔協助處理。（圖／簡千翔服務團隊提供）

簡千翔指出，當天除由市公所請來鎖匠打開車牌和引擎蓋，警方則依汽車引擎號碼向監理占追查車籍，是否為失竊車或無主車，若公告後沒人處理，即交由環保局依廢棄物清理。

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