全台電動車、充電樁比30:1　游顥爭取南投充電設施

▲立委游顥爭取南投電動充電樁及幸福巴士2.0全縣經費。（圖／游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

推動電動車與完善偏鄉交通政策對實現2030年「淨零排放」及提升國民生活便利性至關重要，但電動車貨物稅減免優惠即將到期，另據統計全台電動車與充電樁比例仍高達30：1；立委游顥日前於立法院質詢時，針對電動車政策、充電基礎設施建設以及偏鄉交通服務提出多項關切與建議，鼓勵交通部持續擴大佈建。

游顥於12日的立法院交通委員會質詢中，與交通部次長陳彥伯、高速公路局長趙興華進行深入討論：首先在電動車普及及相關稅制問題方面，他指出目前電動小客車約有10萬輛，去年度新車銷售已達3.8萬輛目標，今年預計達到4萬輛，占新車銷售約10%；但電動車貨物稅減免政策將於年底到期，加上美國總統川普提出的高關稅政策引發市場不安，游顥呼籲政府應儘早說明是否延長貨物稅減免與汰舊換新補助政策，以穩定消費者信心、促進電動車銷售。

陳彥伯回應，支持延長相關電動車貨物稅減免政策，但具體期程需依財政部規劃辦理；游顥則建議交部應主動與財政部協調，並對外釐清方向與期程，以利社會各界提早因應，也提到自己於今年1月質詢後，高速公路局隨即在國道3號南投服務區增設充電樁，並架設太陽能擋雨設施，對此表示肯定，但目前電動車與充電樁比例仍屬懸殊、顯示全台充電設施仍然嚴重不足，尤其老舊大樓安裝困難、公共空間建設有限，嚴重影響電動車使用意願。

游顥另關心偏鄉交通問題，特別提到他配合南投縣「幸福巴士2.0」政策爭取在名間、竹山、鹿谷三鄉鎮的試辦經費，但還有10個偏鄉尚未實施，希望交通部能在今年度補助擴及全縣13鄉鎮；他也指出目前該縣計程車總量不足，加上許多「幸福巴士」實為5人座小型車輛、由計程車業者營運，交通部應協助縣府在計程車牌照申請及業者輔導上提供支持，解決業者借牌問題。

陳彥伯表示，將配合游顥質詢內容與南投需求，協助推動公共運輸及偏鄉交通方案，並承諾會積極協助該縣在另10鄉鎮計程車輛增設與業者輔導方面的需求和經費；游顥盼交通部持續展現積極作為，與各部會協力共推綠色轉型與交通平權。