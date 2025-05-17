從福利到權利！基隆兒少處成立10月成果亮眼　打造友善成長環境

▲基隆兒少處推日夜臨托、小衛星據點，育兒支持再升級。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於2024年7月1日成立專責的「兒童及少年事務處」，延續社會處的紮實基礎，從「福利服務」、「兒少暨家庭支持」、「場館設施」及「綜合企劃」四大面向出發，為0至18歲的兒童及青少年提供全面照顧。成立十個月以來，兒少處不僅穩健推動既有業務，更積極傾聽家長與兒少需求，擴大服務深度與廣度。

福利服務再升級 日夜臨托減輕家長負擔

在福利服務方面，市府持續佈建公共托育設施，並培育居家托育人才，提供家長多元選擇。自去年12月起，於七個行政區開辦「日間定點臨托服務」，更於今年5月試辦「夜間定點臨托」，延長服務時間，讓有臨時托育需求的家長獲得即時支援。

強化家庭支持 小衛星據點年底達標

為強化兒少暨家庭支持網絡，兒少處積極擴增社區「小衛星據點」，預計於今年底前達成「每行政區兩據點」的中央標準二倍目標，為弱勢家庭孩童提供課後照顧與生活輔導，減輕家長壓力。

打造兒少專屬空間 遊戲快閃促進社區互動

在場館設施方面，市府重視兒童休閒權益，除規劃大齡兒童（7-12歲）及青少年專屬活動空間，更深入鄰里公園舉辦「快閃遊戲活動」，結合故事、桌遊及闖關遊戲，宣導《兒童權利公約》（CRC），促進親子與社區互動。此外，透過「兒少新視野」方案甄選，吸引逾百名兒少參與，鼓勵年輕世代關注自身權益，提出創新行動方案，成為政策智囊團。

社安網2.0強化跨局處合作 公私協力守護兒少

兒少處與社會處緊密合作，以「1+1>2」模式完善社會安全網。社會處社工提供第一線直接服務，兒少處則透過多元方案間接支援，形成雙重防護。當保護案件發生時，「集篩派案中心」作為單一窗口，依專業評估分派案件，後續提供安置、親職引導或經濟扶助等服務，確保家庭獲得適切支持。

持續精進保護體系 落實兒少權益保障

基隆市府強調，保護兒少安全與福祉是政府不變的責任，未來將持續與社會處、教育處跨局處合作，精進兒童保護機制，同時強化公私協力服務品質，提升第一線工作者敏感度與通報效率，落實《兒童及少年福利與權益保障法》，讓每位孩子都能在安全、關愛的環境中成長。