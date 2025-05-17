衛星科技查緝非法棄置！每週1次即時比對　花蓮鎖定5大違規區

▲▼花蓮環保局運用「廢棄物案件管理系統」，藉由衛星影像即時比對篩選出異常樣態。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為加強廢棄物非法棄置的管理，花蓮縣環境保局運用環境部所建置「廢棄物案件管理系統Waste Dumping Management System, WDMS」，藉由衛星影像偵測疑似國土變異點，並以每周1次通報頻率，即時比對篩選出異常的違規樣態，再由人員至現場查證回報，並定期列管追蹤，以強化廢棄物棄置場址案件管理效能。

縣長徐榛蔚表示，去年花蓮縣轄內非法棄置場址及民眾陳情案件，已完成稽（巡）查173餘次，其中也分析屢遭棄置廢棄物之地點，以秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉為大宗非法棄置區。今(114)年將持續鎖定非法棄置熱區並定期排查，以有效降低非法棄置之情事。此外，本縣常見的非法棄置樣態，包含土地堆置物、營建混合廢棄物、裝潢廢棄物、碎石等為主。而透過衛星監測與實地回報的結合，能更快速精準掌握污染源頭，有效杜絕環境犯罪。

▲公告違法棄置廢棄物罰則及刑度。

環保局呼籲，若發現非法棄置情事，應立即釐清清理責任、並清除處理廢棄物，減少環境負擔。而目前本縣事業廢棄物非法棄置案件，以營建廢棄物居多，如有查獲隨意棄置事業廢棄物案件，將移請檢調單位偵辦，並依《廢棄物清理法》將處1年以上5年以下有期徒刑，得併最高至1500萬元罰金。

環保局呼籲民眾若發現可疑車輛進出或自有土地遭非法棄置廢棄物，請即刻通報環保單位，共同為守護花蓮的自然資源並有效杜絕非法棄置。

