　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

DeepSeek使用率腰斬！一票噓慢「動不動無法回答」：GPT就夠

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲Deepseek。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

人工智慧平台Poe發布《2025年春季AI模型使用趨勢報告》，說明全球AI模型在文本、推理等領域的最新使用情況。其中，年初紅極一時的DeepSeek使用率大降，反而OpenAI的GPT-4.1、Google的Gemini 2.5 Pro市占率迅速增加，話題在PTT引發討論。

報告指出，中國開發商DeepSeek的表現稍顯疲弱，其DeepSeek R1模型在2月一度衝上7%的文本使用高峰，不過到了4月底已滑落至3%，Poe分析其熱潮「病毒式時刻有所減弱」，使用黏著度未能延續。

就有網友在PTT的Stock板表示，「（DeepSeek）R2再不出要涼了，推理能力沒下文，多模態更是都沒有，就這麼驚鴻一瞥很可惜耶！加油好唄？」並提到ChatGPT流量又暴增了，「當初說好的AI算力過剩呢？」

貼文引發熱議，不少人開噓DeepSeek，「什麼鳥敏感議題都不能問，有屁用喔？」「太慢不好用」、「用過就知道，使用者只會挑好用的，便宜不好用也沒屁用，還是都回去用GPT跟GROK」、「用ChatGPT就足夠」、「動不動就無法回答，當然刪掉啊！」也有網友指出，「中國開源模型是真的有點強， 但要超越美國巨頭基本上是不可能，硬體受限無解。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯敬賢炸本季首轟！　林維恩首繳優質先發狂飆8K
才騙到400萬！19歲車手「炫耀太好賺」糗了
台中科技男「老婆是我國中老師」　14歲被迫性交一周2次
台灣一家4口遊富國島「遭海關撕機票」！　越南網友怒吼：開除他
盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算
敏迪選讀結婚了！蔡英文、蕭美琴簽字　網驚：最強證婚組合
快訊／台鐵多班列車延誤　恐下午才能修復
快訊／中午前已飆36.9度！4縣市「高溫警示」
辣妹無照先買車！載4男烘爐地夜遊出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

DeepSeek使用率腰斬！一票噓慢「動不動無法回答」：GPT就夠

OpenAI公布新程式碼代理工具Codex　３類用戶立刻能用

Expedia行銷長：生成式AI正在改寫品牌行銷與消費者接觸方式

Grok疑煽動白人滅絕言論　xAI：將公開所有提示詞接受社群監督

Cursor推出0.50大改版　可導出聊天、Max Mode支援所有前沿模型

Windsurf推出「SWE-1模型家族」　全面升級軟體工程AI體驗

YouTube測試新功能用Gemini分析　「高潮點插廣告」提高效益

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

DeepSeek使用率腰斬！一票噓慢「動不動無法回答」：GPT就夠

OpenAI公布新程式碼代理工具Codex　３類用戶立刻能用

Expedia行銷長：生成式AI正在改寫品牌行銷與消費者接觸方式

Grok疑煽動白人滅絕言論　xAI：將公開所有提示詞接受社群監督

Cursor推出0.50大改版　可導出聊天、Max Mode支援所有前沿模型

Windsurf推出「SWE-1模型家族」　全面升級軟體工程AI體驗

YouTube測試新功能用Gemini分析　「高潮點插廣告」提高效益

女主角演技太差！短劇男神氣炸「我哭著她喊卡點眼藥水」網挖出名字

楠梓30年文具店租約到期　在地哭：寶可夢機台玩不到

士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

郭智輝遭疑涉台東風電！　黃建賓爆：彭啓明今突「黑箱視察」

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

柯敬賢炸本季首轟！連兩戰敲長打　林維恩首繳優質先發狂飆8K

北市2質感飯店文青必愛！住行政套房聽法式演奏、贈周年香氛禮

推動韓花直航！Aero K率團花蓮踩線鎖定年輕族群　簽署MOU

想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

AI科技熱門新聞

OpenAI 新程式碼代理工具Codex

DeepSeek使用率腰斬！一票噓：GPT就夠

GPT-4.1重磅登場！

Gemini Advanced現可連接GitHub倉庫

台積電：AI機器人10年後將達13億台

聯發科：人形機器人3個月變聰明一次

AI激戰！DeepSeek使用率腰斬

YouTube測試新功能高潮點插廣告

Grok疑煽動白人滅絕言論

ExpediaCMO談AI如何改變消費者行為

ChatGPT終於支援GitHub！

Cursor推出0.50大改版

Cursor Pro推學生一年免費福利

一篇看懂OpenAI新模型差在哪

更多熱門

相關新聞

阿里巴巴：AI產品連7季3位數成長

阿里巴巴：AI產品連7季3位數成長

阿里巴巴15日公布新一季財報，值得注意的是，在AI需求的強勁推動下，阿里雲智能集團季度收入成長加速至18%，AI相關產品的收入更連續7個季度實現3位數成長。

OpenAI 新程式碼代理工具Codex

OpenAI 新程式碼代理工具Codex

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

美警告使用華為晶片違反出口管制 陸外交部：堅決反對

美警告使用華為晶片違反出口管制 陸外交部：堅決反對

關鍵字：

AIDeepSeekOpenAIGoogle報告

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」

泰變態！他性侵73歲老母親

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面