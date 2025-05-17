DeepSeek使用率腰斬！一票噓慢「動不動無法回答」：GPT就夠

▲Deepseek。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

人工智慧平台Poe發布《2025年春季AI模型使用趨勢報告》，說明全球AI模型在文本、推理等領域的最新使用情況。其中，年初紅極一時的DeepSeek使用率大降，反而OpenAI的GPT-4.1、Google的Gemini 2.5 Pro市占率迅速增加，話題在PTT引發討論。

報告指出，中國開發商DeepSeek的表現稍顯疲弱，其DeepSeek R1模型在2月一度衝上7%的文本使用高峰，不過到了4月底已滑落至3%，Poe分析其熱潮「病毒式時刻有所減弱」，使用黏著度未能延續。

就有網友在PTT的Stock板表示，「（DeepSeek）R2再不出要涼了，推理能力沒下文，多模態更是都沒有，就這麼驚鴻一瞥很可惜耶！加油好唄？」並提到ChatGPT流量又暴增了，「當初說好的AI算力過剩呢？」

貼文引發熱議，不少人開噓DeepSeek，「什麼鳥敏感議題都不能問，有屁用喔？」「太慢不好用」、「用過就知道，使用者只會挑好用的，便宜不好用也沒屁用，還是都回去用GPT跟GROK」、「用ChatGPT就足夠」、「動不動就無法回答，當然刪掉啊！」也有網友指出，「中國開源模型是真的有點強， 但要超越美國巨頭基本上是不可能，硬體受限無解。」