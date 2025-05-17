幸福再出發！萬丹520活動邀夫妻搭乘三輪車

▲「幸福再出發」萬丹520三輪車活動。（圖／萬丹鄉農會提供，資料照）

記者陳崑福／屏東報導

萬丹鄉農會與萬丹鄉公所於5月20日攜手舉辦「幸福再出發─520三輪車體驗活動」，邀請已婚夫妻一同搭乘復古三輪車，重返愛情的起點，找回那份初見時的悸動與感動。

這項活動是114年萬丹鄉農會慶祝農民節表揚大會的一部分，恰逢萬丹戶政事務所舉辦「114520一世我愛你結婚祝福活動」，除了新人登記結婚的浪漫儀式外，活動特別設計給已婚夫妻的三輪車體驗，也將成為當天最溫馨動人的亮點。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，活動當日將安排參加夫妻搭乘象徵純樸與浪漫的三輪車繞行萬丹鄉公所周邊，一起回味當年相愛的記憶。而萬丹鄉農會、萬丹鄉公所為這些想再次重溫幸福的夫妻檔，共同見證甜蜜時刻，還致贈甜蜜好禮-「蜜汁紅豆12入禮盒」及「蒸大豆8入禮盒」各一盒，為雙方留下難忘的回憶。

現場將致贈參與者甜蜜好禮：「蜜汁紅豆12入禮盒」及「蒸大豆8入禮盒」各一盒，象徵濃情蜜意與夫妻同心。

不僅如此，主辦單位更鼓勵夫妻們穿上婚禮相關服飾，如婚紗、中式喜服等，讓重溫幸福的照片更添趣味與紀念價值。

活動時間為5月20日（星期二）上午10時至12時，地點於萬丹鄉公所，限額30對已婚夫妻，需提前報名。凡戶籍設於萬丹鄉者皆可參加。報名請於5月19日（星期一）前來電：08-7772007分機206洽萬丹鄉農會推廣部邱小姐。

萬丹鄉農會說，「這個520」，期盼鄉親放下忙碌，牽起另一半的手，重溫那段專屬於你們的愛情故事。